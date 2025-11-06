Cəbrayıla yeddi baş ceyran buraxılıb
Ekologiya
- 06 noyabr, 2025
- 16:22
Şirvan Milli Parkından götürülən yeddi baş ceyran Cəbrayıl rayonu ərazisinə buraxılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Bioloji Müxtəlifliyin Qorunması Xidmətin rəis müavini Arzu Babayeva bildirib.
Belə ki, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Heydər Əliyev Fondu, IDEA İctimai Birliyi və Ümumdünya Təbiəti Mühafizə Fondunun dəstəyi ilə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə növbəti reintroduksiya tədbiri həyata keçirilib.
Xidmət rəsmisinin sözlərinə görə, "Azərbaycan Respublikasında ceyranların mühafizəsi, reintroduksiyası və tarixi areallarının bərpası" layihəsi çərçivəsində bugünədək ümumilikdə 424 baş ceyran tarixən yaşadıqları təbii areallara reintroduksiya olunub.
Son xəbərlər
16:42
Maqdalena Qrono: Aİ Azərbaycan və Ermənistanla əməkdaşlığa sadiqdirXarici siyasət
16:34
Çexiya hökuməti istefa veribDigər ölkələr
16:33
Foto
Azərbaycan BP şirkəti ilə neft-qaz və "yaşıl enerji" üzrə birgə layihələri müzakirə edibEnergetika
16:31
Foto
Anar Ələkbərov "44" bədii filminin çəkilişlərinin başa çatması barədə paylaşım edibMədəniyyət siyasəti
16:31
Foto
Video
"Altıqat dəyər artımı: çeviklik və öyrənmə mədəniyyəti" – "PashaPay"in CEO-su eksklüziv podkasta qonaq olubBiznes
16:30
Urgənc Texnologiya Universiteti Azərbaycandan tələbə qəbulunu planlaşdırırElm və təhsil
16:27
Foto
SOCAR-ın təşkilatçılığı ilə "Vətən müharibəsi qəhrəmanları ilə bir gün" adlı layihə həyata keçirilibEnergetika
16:22
Foto
Cəbrayıla yeddi baş ceyran buraxılıbEkologiya
16:22