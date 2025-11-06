В естественную среду обитания в Джебраиле выпущены 7 джейранов

Семь джейранов из Ширванского национального парка выпущены на территорию Джебраильского района.

Как сообщает Report, об этом заявила сотрудница Службы охраны биологического разнообразия Арзу Бабаева.

Она отметила, что очередное мероприятие по реинтродукции на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана проведено при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов, Фонда Гейдара Алиева, Общественного объединения IDEA и Всемирного фонда дикой природы.

По ее словам, на сегодняшний день в рамках проекта "Защита, реинтродукция и восстановление исторических мест обитания джейранов на территории Азербайджанской Республики" в естественную среду обитания выпущены 424 джейрана.