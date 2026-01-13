İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Ekologiya
    • 13 yanvar, 2026
    • 11:01
    Biləsuvarda zəlzələ olub

    Biləsuvar rayonunda 3.4 maqnitudalı zəlzələ olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə AMEA nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin tədqiqatı bürosu məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, zəlzələ yerli vaxtla saat 10:53-də yerin 21 kilometr dərinliyində qeydə alınıb.

    Zəlzələ Biləsuvar

