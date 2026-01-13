Biləsuvarda zəlzələ olub
Ekologiya
- 13 yanvar, 2026
- 11:01
Biləsuvar rayonunda 3.4 maqnitudalı zəlzələ olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə AMEA nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin tədqiqatı bürosu məlumat yayıb.
Bildirilib ki, zəlzələ yerli vaxtla saat 10:53-də yerin 21 kilometr dərinliyində qeydə alınıb.
