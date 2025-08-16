Haqqımızda

Bəzi yerlərə leysan yağıb

Bəzi yerlərə leysan yağıb Ölkə ərazisinin bəzi yerlərində arabir leysan xarakterli yağış yağıb, şimşək çaxıb. Balakən-Şəki zonasının ayrı-ayrı yerlərində yağıntılar intensiv olub.
Ekologiya
16 avqust 2025 10:16
Bəzi yerlərə leysan yağıb

Bəzi ərazilərdə arabir leysan xarakterli yağış yağıb, şimşək çaxıb.

Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən "Report"a verilən məlumata əsasən, Balakən-Şəki zonasının ayrı-ayrı yerlərində yağıntılar intensiv olub.

Düşən yağıntının miqdarı Zaqatalada 42, Balakəndə 14, Yardımlıda 13, Qəbələdə 5, Lerikdə 4, Astarada 3, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Şuşa, Xankəndi, Xocalı, Füzuli, Lənkəran, Cəfərxan, Neftçala, Biləsuvar, Beyləqanda 1 mm-dək qeydə alınıb.

Yağıntılı hava şəraitinin 17-si axşamadək davam edəcəyi gözlənilir.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Tovuzda 4 bal gücündə zəlzələ olub - YENİLƏNİB
Tovuzda 4 bal gücündə zəlzələ olub - YENİLƏNİB
16 avqust 2025 09:33
Bakı, Qubadlı və İmişidə ağaclar qanunsuz kəsilib, 71 min 750 manat ziyan dəyib
Bakı, Qubadlı və İmişidə ağaclar qanunsuz kəsilib, 71 min 750 manat ziyan dəyib
15 avqust 2025 18:02
ETSN rəsmisi: Quru ağacların nömrələnməsi layihəsi gələcəkdə digər şəhərlərdə də tətbiq olunacaq
ETSN rəsmisi: Quru ağacların nömrələnməsi layihəsi gələcəkdə digər şəhərlərdə də tətbiq olunacaq
15 avqust 2025 16:18
Gəncədə ağacların qurumasının səbəbləri açıqlanıb
Gəncədə ağacların qurumasının səbəbləri açıqlanıb
15 avqust 2025 13:29
Gəncədə ilk dəfə qurumuş və qəzalı ağaclarla bağlı pilot layihəyə başlanılıb
FotoGəncədə ilk dəfə qurumuş və qəzalı ağaclarla bağlı pilot layihəyə başlanılıb
15 avqust 2025 13:23
Mirsalam Qənbərov: Gəncəni yaşıllıqla zəngin və estetik şəhərə çevirmək istəyirik
Mirsalam Qənbərov: Gəncəni yaşıllıqla zəngin və estetik şəhərə çevirmək istəyirik
15 avqust 2025 13:01
Şənbə günü bəzi yerlərdə yağış yağacaq - PROQNOZ
Şənbə günü bəzi yerlərdə yağış yağacaq - PROQNOZ
15 avqust 2025 12:38
Bəzi yerlərə yağış yağıb, şimşək çaxıb
Bəzi yerlərə yağış yağıb, şimşək çaxıb
15 avqust 2025 11:22
Gəncədə qurumuş və qəzalı ağacların inventarlaşdırılmasına başlanılıb
FotoGəncədə qurumuş və qəzalı ağacların inventarlaşdırılmasına başlanılıb
15 avqust 2025 10:23
Sabah Bakıda yağış yağacaq, rayonlarda leysan olacaq
Sabah Bakıda yağış yağacaq, rayonlarda leysan olacaq
14 avqust 2025 12:45

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi