İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü

    Bəzi rayonlara yağış yağır, güclü külək əsir - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    • 03 fevral, 2026
    • 10:14
    Bəzi rayonlara yağış yağır, güclü külək əsir - FAKTİKİ HAVA

    Azərbaycanın bəzi rayonlarında yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunur.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin fevralın 3-ü saat 10:00-a olan məlumatında qeyd edilib.

    Düşən yağıntının miqdarı Sarıbaşda (Qax) 4, Şahbuz və Sədərəkdə 3, Kişçayda (Şəki) 2, Naxçıvan, Şərurda, Gədəbəy, Şəmkir, Balakən, Zaqatala, Şahdağ və Oğuzda 1 mm-dir.

    Hazırda bəzi yerlərdə qərb küləyi əsir, küləyin maksimal sürəti Kəlbəcərdə 25, Şahdağda 20, Qobustanda 18, Bakıda və Abşeron yarımadasında 15 m/s-dək güclənir.

    Havanın temperaturu Bakıda və Abşeron yarımadasında 12, Naxçıvan MR-da 10, Aran rayonlarında 16, dağlıq rayonlarda 14 dərəcəyədək isti qeydə alınır.

    Faktiki hava şəraiti yağışlı hava Azərbaycanın rayonlarında hava Hava proqnozu

    Son xəbərlər

    11:46

    DYP hava şəraiti ilə bağlı hərəkət iştirakçılarına müraciət edib

    Daxili siyasət
    11:45

    Rusiya Xarkov vilayətinə zərbələr endirib, ölən və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    11:43

    Dövlət Xidməti: BANM-ın yeni laboratoriyasında təhlükəsizlik testləri aparılacaq

    İKT
    11:41

    Yanvarda Gürcüstanda 5 %-ə yaxın illik inflyasiya qeydə alınıb

    Maliyyə
    11:38

    "Şamaxı"nın sabiq futbolçusu I Liqa klubuna keçib

    Futbol
    11:38

    Nazirlik rəsmisi: Azərbaycan Gənclərinin XI Forumunda 400-ə yaxın şəxs aktiv iştirak edir

    Daxili siyasət
    11:33
    Foto

    Azərbaycan Velosiped İdmanı Federasiyası və AHİİTA arasında Memorandum imzalanıb

    Fərdi
    11:28

    UN-Habitat rəsmisi: Dünyada gənclərin 70 %-dən çoxu yaşadıqları şəhərlərdə mənzilə sahib ola bilmirlər

    Xarici siyasət
    11:22

    "Roma"nın futbolçusu İspaniya klubuna icarəyə verilib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti