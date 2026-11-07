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    Azərbaycanda yağıntılı hava davam edir, qarın hündürlüyü Qrız və Şahdağda 5 santimetrə çatıb - Faktiki hava

    Ekologiya
    • 07 noyabr, 2026
    • 11:52
    Azərbaycanda yağıntılı hava davam edir, qarın hündürlüyü Qrız və Şahdağda 5 santimetrə çatıb - Faktiki hava

    Ölkə ərazisində yağıntılı hava şəraiti davam edir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin noyabrın 7-də saat 11:00-a olan məlumatında qeyd olunub.

    Bildirilib ki, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağır. Qar örtüyünün hündürlüyü Qrız və Şahdağda 5 sm-dir.

    Düşən yağıntının miqdarı Şahbuzda 9, Biləsuvar və Xızıda 7, Şamaxı və Gədəbəydə 6, Tovuzda 4, Ordubad, Sarıbaş (Qax), Kişçay (Şəki), Qobustan, Quba, Naxçıvan, Kürdəmir, Neftçala, Lerik, Ağstafa və İsmayıllıda 2, Şərur, Sədərək, Daşkəsən, Culfa, Şəmkir, Gəncə, Balakən, Ağsu, Xaçmaz, Qusar, Oğuz, Zaqatala, Şabran, Bərdə, Göyçay, Beyləqan, İmişli, Sabirabad, Lənkəran, Astara, Ağdam, Bakıda və Abşeron yarımadasında 1 mm-dir.

    Kəlbəcər, Laçın və Qubadlıda da arabir yağış yağır.

    Noyabrın 6-da Şahdağda şimal-qərb küləyi əsib, küləyin maksimal sürəti 20 m/s-dək güclənib.

    Ordubad, Daşkəsən, Naftalan, Göygöl, Şəmkir, Sarıbaş (Qax), Şəki, Şamaxı, Qusar, Xaltan, Göyçay, Lerik, Şuşada duman müşahidə olunur, görünüş məsafəsi 500 metrədək məhdudlaşır.

    Hava proqnozu Milli Hidrometeorologiya Xidməti Şahdağ
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