İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi

    Yazıçı Qismət: Azərbaycanda nəşriyyatlar daha çox tanınan imzaları nəşr edirlər

    Ədəbiyyat
    • 02 oktyabr, 2025
    • 14:08
    Yazıçı Qismət: Azərbaycanda nəşriyyatlar daha çox tanınan imzaları nəşr edirlər

    XI Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisinin fəxri yazarı şair, tərcüməçi Qismət Rüstəmovla xüsusi panel və oxucularla görüş keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, texno-insan, süni intellekt-insan və bunların ədəbiyyata təsiri məsələsinə həsr olunan panel müzakirədə Qismət Rüstəmov fikirlərini bölüşüb.

    "Bizim ədəbi düşüncəmizdə 40-cı otaq anlayışı var. Hansı ki bu otaq, bir növ, toxunulmazdır, ora girmək, onunla təməsda olmaq olmaz. Lakin müasir ədəbiyyat onu deyir ki, ora toxunmaq lazımdır, o mərhələni aşmaq lazımdır. Yalnız bu halda inkişaf mümkündür", - Q.Rüstəmov bildirib.

    Müzakirə zamanı dünya ədəbiyyatında adıçəkilən mövzulara müraciət, bunun müasir Azərbaycan ədəbiyyatında tətbiqi məsələləri ətrafında fikirlər ifadə olunub.

    Qismət Rüstəmov həmçinin Azərbaycandakı kitab sənayesi, naşir-müəllif, nəşriyyat-oxucu problemlərinə də toxunub.

    "Dünya praktikasında yeni müəllifi nəşriyyatlar üzə çıxarır. Lakin bu bizdə belə deyil. Bizdəki nəşriyyatlar daha çox artıq tanınan, imzası oxuculara yad olmayan imzalarla işləyir, onları nəşr edirlər".

    Müzakirənin sonunda müəllifi olduğu şeirlərdən də oxuyan şair oxucular üçün kitab imzalayıb.

    Qeyd edək ki, XI Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisi oktyabrın 7-nə qədər davam edəcək.

    Sərginib fəxri yazarları Qismət Rüstəmov və Rüstəm Behrudi, fəxri qonaq ölkəsi isə Qətərdir.

    Sərgi Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilir.

    XI Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisi yazıçı nəşriyyat

    Son xəbərlər

    14:34

    Starmer Mançesterdəki terror aktı səbəbindən Britaniyaya qayıdır

    Digər ölkələr
    14:34

    Biləsuvar GES-in I panelinin quraşdırılması mərasimi keçirilib

    Energetika
    14:27

    Vitse-prezident: "ADB üçün rəqəmsal infrastruktur Azərbaycana dəstək göstəriləcək vacib istiqamətə çevrilir" - MÜSAHİBƏ

    Maliyyə
    14:27

    Voleybol üzrə Avropa çempionatının püşkatma mərasimi keçiriləcək

    Komanda
    14:25

    Monteneqro 7-ci sammitdən Aİ-yə üzvlük prosesini sürətləndirmək üçün istifadə etmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    14:20

    QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Agentliyi xərclərini 40 %-dən çox artırıb

    Maliyyə
    14:19

    UEFA Çempionlar Liqası: "Qarabağ" bir nominasiyada ön sıralarda qərarlaşıb

    Futbol
    14:18

    Zelenski: Ukrayna, Balkan ölkələri və Moldovanın Aİ-yə üzvlüyünü dəstəkləmək vacibdir

    Digər ölkələr
    14:11

    Zərərçəkmiş şəxs Levon Mnatsakanyanı tanıyıb: Başıma yumruqla, avtomatın qundağı ilə vururdu

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti