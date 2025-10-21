İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan

    Sədr müavini: Əsas məqsəd ölkədə dini radikalizmə qarşı birgə mübarizənin aparılmasıdır

    Din
    • 21 oktyabr, 2025
    • 11:54
    Sədr müavini: Əsas məqsəd ölkədə dini radikalizmə qarşı birgə mübarizənin aparılmasıdır

    Əsas məqsəd ölkədə dini radikalizmə, zərərli dini meyillərə, təriqət və qruplara qarşı birgə mübarizənin aparılmasıdır.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, bunu Dini İşlər üzrə Dövlət Komitəsi sədrinin müavini Gündüz İsmayılov Gəncədə keçirilən inklüziv cəmiyyət quruculuğunda din xadimlərinin roluna həsr olunan regional konfrans çərçivəsində jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    O, belə tədbirlərin dini baxımdan zərərli meyillərə qarşı mübarizə aparmaq üçün əhəmiyyətli olduğunu vurğulayıb:

    "Komitə tərəfindən ötən illərdən başlayaraq müxtəlif mövzularda regional konfranslar keçirilib. Bu gün Gəncə şəhərində keçirilən konfrans isə inklüziv cəmiyyət quruculuğunda din xadimlərinin roluna həsr olunub.

    Konfransın keçirilməsində məqsəd əsas ölkədə dini radikalizmə, zərərli dini meyillər, təriqət və qruplara qarşı birgə mübarizənin aparılmasıdır. Həmçinin dini icmalara, din xadimlərinə müvafiq tövsiyələr vermək və eyni zamanda, xurafat və digər zərərli meyillərlə mübarizəni gücləndirməkdir.

    Bu konfransda Gəncə şəhər və ətraf rayonlardan olan din xadimləri ilə yanaşı, təhsil müəssisələrinin, hüquq-müdafizə orqanlarının əməkdaşlarının da iştirakı müsbət məqamdır.

    Dini maarifçilik çərçivəsində Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun müəllimlərinin də potensialından istifadə edilir. İlin sonuna qədər digər regionlarda da analoji maarifləndirici tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutulub".

    Dini Komitə Gəncə konfrans dini radikalizm mübarizə

    Son xəbərlər

    12:14

    Azərbaycan və Ermənistan parlament sədrlərinin görüşü başlayıb

    Xarici siyasət
    12:14

    Fransanın sabiq prezidenti həbsxanaya gedib

    Digər ölkələr
    12:13

    BP daha 5 beynəlxalq dərsliyi Azərbaycan dilinə tərcümə edib

    Energetika
    12:13

    IMF 2031-ci ilə qədər Azərbaycanın ümumi dövlət borcuna dair gözləntilərini azaldıb

    Maliyyə
    12:11

    "Kəpəz"in braziliyalı futbolçusu: "Sonuncu pilləni mümkün qədər tez tərk etmək istəyirik" - MÜSAHİBƏ

    Futbol
    12:08
    Foto

    Astanada "Orta dəhlizin inkişafı" birgə layihəsi təqdim edilib

    Xarici siyasət
    12:08

    "Findoc" portalının istifadəçilərinin sayı 150 mini keçib

    Maliyyə
    12:08

    Azərbaycanda peyk təsvirlərinin emalına özəl sektor cəlb ediləcək

    İKT
    12:07

    Astanada Qazaxıstan–Azərbaycan İşgüzar Şurasının lll iclası keçirilib

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti