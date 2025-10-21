Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Гюндуз Исмайлов: Цель конференции в Гяндже — совместная борьба с религиозным радикализмом

    Религия
    • 21 октября, 2025
    • 12:50
    Гюндуз Исмайлов: Цель конференции в Гяндже — совместная борьба с религиозным радикализмом

    Главной целью проходящей в Гяндже региональной конференции "Роль религиозных деятелей в построении инклюзивного общества" является совместная борьба с религиозным радикализмом, деструктивными течениями, сектами и группами.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Госкомитета по работе с религиозными организациями Гюндуз Исмайлов на полях конференции.

    По его словам, подобные встречи играют важную роль в повышении религиозной грамотности и предупреждении негативных тенденций в духовной среде.

    "Госкомитет проводит региональные конференции по различным направлениям. Сегодняшняя встреча в Гяндже посвящена роли религиозных деятелей в формировании инклюзивного общества. Ее основная цель - совместная борьба с религиозным радикализмом, деструктивными течениями и группами", - отметил Исмайлов.

    Он подчеркнул, что в мероприятии принимают участие не только религиозные деятели, но и представители образовательных учреждений и правоохранительных органов.

    Лента новостей