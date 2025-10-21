Гюндуз Исмайлов: Цель конференции в Гяндже — совместная борьба с религиозным радикализмом

Главной целью проходящей в Гяндже региональной конференции "Роль религиозных деятелей в построении инклюзивного общества" является совместная борьба с религиозным радикализмом, деструктивными течениями, сектами и группами.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Госкомитета по работе с религиозными организациями Гюндуз Исмайлов на полях конференции.

По его словам, подобные встречи играют важную роль в повышении религиозной грамотности и предупреждении негативных тенденций в духовной среде.

"Госкомитет проводит региональные конференции по различным направлениям. Сегодняшняя встреча в Гяндже посвящена роли религиозных деятелей в формировании инклюзивного общества. Ее основная цель - совместная борьба с религиозным радикализмом, деструктивными течениями и группами", - отметил Исмайлов.

Он подчеркнул, что в мероприятии принимают участие не только религиозные деятели, но и представители образовательных учреждений и правоохранительных органов.