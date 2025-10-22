Rektor: Din təhsili mənəvi dəyərlərə uyğun şəkildə qurulmalıdır
Din
- 22 oktyabr, 2025
- 10:39
Din təhsili mənəvi dəyərlərə uyğun, müasir çağırışlara cavab verən şəkildə qurulmalıdır.
"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun rektoru Aqil Şirinov Bakıda keçirilən "Müasir din təhsili modelləri: mənəvi dəyərlər və qlobal çağırışlar kontekstində" beynəlxalq simpoziumda jurnalistlere açıqlaması zamanı deyib.
O qeyd edib ki, simpoziuma 15 ölkədən 70-ə yaxın alim qatılıb:
"Azərbaycanda din təhsili həm İslam, həm də dünya üçün vacib modeldir. Biz bunu dünyaya tanıtmaq, din təhsili modelimizi təbliğ etmək niyyətindəyik".
Son xəbərlər
11:09
Dünyanın məşhur səyyahları Ağdama gəliblərQarabağ
11:07
Ramin Məmmədov: Azərbaycanda dini təhsil modelinin təkmilləşdirilməsi qarşıda duran əsas hədəflərdəndirDin
11:06
Elnur Məmmədov: Xocalıya qayıdan hər bir ailə dözümlülük və yenilənmə hekayəsi daşıyırDaxili siyasət
11:02
"Xankəndi"nin kapitanı: "Azərbaycan Kubokunda mərhələ adlamaq istəyirik"Futbol
11:00
Foto
"Sağlam Ailə" Tibb Mərkəzi, "Landau Education Group" və Zəfər Tibb Mərkəzi əməkdaşlığa başlayırBiznes
11:00
Baş prokuror Kamran Əliyev Braziliyaya gedibDaxili siyasət
10:54
Foto
Astanada Qazaxıstan-Azərbaycan biznes forumu keçirilibBiznes
10:54
Rusiya ABŞ-yə Ukrayna ilə bağlı nota göndəribDigər ölkələr
10:53