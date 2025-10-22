İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan

    Rektor: Din təhsili mənəvi dəyərlərə uyğun şəkildə qurulmalıdır

    Din
    • 22 oktyabr, 2025
    • 10:39
    Rektor: Din təhsili mənəvi dəyərlərə uyğun şəkildə qurulmalıdır
    Aqil Şirinov

    Din təhsili mənəvi dəyərlərə uyğun, müasir çağırışlara cavab verən şəkildə qurulmalıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun rektoru Aqil Şirinov Bakıda keçirilən "Müasir din təhsili modelləri: mənəvi dəyərlər və qlobal çağırışlar kontekstində" beynəlxalq simpoziumda jurnalistlere açıqlaması zamanı deyib.

    O qeyd edib ki, simpoziuma 15 ölkədən 70-ə yaxın alim qatılıb:

    "Azərbaycanda din təhsili həm İslam, həm də dünya üçün vacib modeldir. Biz bunu dünyaya tanıtmaq, din təhsili modelimizi təbliğ etmək niyyətindəyik".

    mənəvi dəyərlər din təhsili rektor Simpozium

    Son xəbərlər

    11:09

    Dünyanın məşhur səyyahları Ağdama gəliblər

    Qarabağ
    11:07

    Ramin Məmmədov: Azərbaycanda dini təhsil modelinin təkmilləşdirilməsi qarşıda duran əsas hədəflərdəndir

    Din
    11:06

    Elnur Məmmədov: Xocalıya qayıdan hər bir ailə dözümlülük və yenilənmə hekayəsi daşıyır

    Daxili siyasət
    11:02

    "Xankəndi"nin kapitanı: "Azərbaycan Kubokunda mərhələ adlamaq istəyirik"

    Futbol
    11:00
    Foto

    "Sağlam Ailə" Tibb Mərkəzi, "Landau Education Group" və Zəfər Tibb Mərkəzi əməkdaşlığa başlayır

    Biznes
    11:00

    Baş prokuror Kamran Əliyev Braziliyaya gedib

    Daxili siyasət
    10:54
    Foto

    Astanada Qazaxıstan-Azərbaycan biznes forumu keçirilib

    Biznes
    10:54

    Rusiya ABŞ-yə Ukrayna ilə bağlı nota göndərib

    Digər ölkələr
    10:53

    Azərbaycana qaçaqmalçılıqla narkotik vasitələr gətirən "TIR" sürücüsü saxlanılıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti