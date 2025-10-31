İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    Ramin Məmmədov vətəndaş qəbulu keçirib

    Din
    • 31 oktyabr, 2025
    • 18:00
    Ramin Məmmədov vətəndaş qəbulu keçirib

    Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Ramin Məmmədovun oktyabrın 31-də Bakı şəhərində növbəti vətəndaş qəbulu keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Komitə məlumat yayıb.

    Qəbul zamanı vətəndaşlar dini ədəbiyyatın çapı, İslam dininə aid ibadət yerlərinə və ziyarətgahlara din xadiminin təyinatı, eləcə də digər məsələlərlə bağlı müraciət ediblər.

    Dövlət Komitəsinin aidiyyəti struktur bölmə rəhbərinin iştirakı ilə keçirilmiş qəbulda vətəndaşların müraciət və təklifləri diqqətlə dinlənilib, müvafiq tədbirlərin görülməsi ilə bağlı tapşırıqlar verilib.

