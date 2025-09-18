İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu

    Moratinos: Azərbaycan dinlərarası forumlara yüksək səviyyədə ev sahibliyi edir

    Din
    • 18 sentyabr, 2025
    • 17:53
    Moratinos: Azərbaycan dinlərarası forumlara yüksək səviyyədə ev sahibliyi edir

    Azərbaycan dinlərarası forumlara yüksək səviyyədə ev sahibliyi edir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu BMT Sivilizasiyalar Alyansının ali nümayəndəsi Migel Anhel Moratinos Qazaxıstanda səfərdə olan Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə ilə görüşündə deyib.

    Dünya və Ənənəvi Dinlərin liderlərinin VIII Astana Qurultayında baş tutan görüşdə BMT Sivilizasiyalar Alyansı ilə Azərbaycan və dini mərkəz olaraq Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi arasında əməkdaşlığın yüksək səviyyəsindən məmnunluq ifadə olunub.

    M.A. Moratinos islamofobiyaya qarşı mübarizə üzrə səlahiyyətli olduğunu xatırladaraq Azərbaycanın bu müstəvidə fəal olduğunu qeyd edib, gələcəkdə birgə konfransların təşkilinə dair fikirlərini bölüşüb.

    O, Azərbaycanın multikulturalizm modeli, dinlərarası tolerantlıq və məzhəblərarası anlaşma modellərinin dünya ictimaiyyəti üçün önəm kəsb etdiyini, bunların davamlı təşviqinin vacibliyini xüsusi vurğulayıb.

    Allahşükür Paşazadə Migel Angel Moratinos Qazaxıstan
    Представитель ООН: Азербайджан демонстрирует высокий уровень межрелигиозного сотрудничества
    UN Alliance of Civilizations praises Azerbaijan's role in interfaith dialogue

    Son xəbərlər

    18:30

    Fransa Milli Polisi 140 nəfərin həbs edildiyini bildirib - YENİLƏNİB-6

    Digər ölkələr
    18:20
    Foto

    Türkiyədə Azərbaycan Milli Musiqi Günü qeyd olunub

    Mədəniyyət
    18:14

    Vaşinqton ştatında helikopter qəzaya uğrayıb

    Digər
    18:12

    Serbiyada Üzeyir Hacıbəylinin 140 illiyinə həsr olunan poçt markaları nəşr olunub

    Xarici siyasət
    17:59
    Foto

    Azərbaycan və Qazaxıstan arasında multikulturalizmlə bağlı memorandum imzalanıb

    Xarici siyasət
    17:58

    Sabah Şağan qəsəbəsində qaz olmayacaq

    Energetika
    17:57

    Azərbaycanın U-15 millisi Monteneqroya qalib gəlib

    Futbol
    17:53

    Belqorod-Dnestrovski limanı yüklərin emalı üçün Orta Dəhlizin böyük habını yaratmağı planlaşdırır

    İnfrastruktur
    17:53

    Moratinos: Azərbaycan dinlərarası forumlara yüksək səviyyədə ev sahibliyi edir

    Din
    Bütün Xəbər Lenti