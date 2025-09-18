Представитель ООН: Азербайджан демонстрирует высокий уровень межрелигиозного сотрудничества

Межрелигиозные форумы в Азербайджан проводятся на высоком уровне.

Как сообщает Report, об этом заявил Верховный представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Анхель Моратинос на встрече с находящимся с визитом в Казахстане председателем Управления мусульман Кавказа шейхульисламом Аллахшукюром Пашазаде.

Встреча прошла в рамках VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Астане.

Моратинос выразил удовлетворенность высоким уровнем сотрудничества между Альянсом цивилизаций ООН, Азербайджаном и Управлением мусульман Кавказа как религиозным центром.

Напомнив о своих полномочиях по борьбе с исламофобией, он отметил активность Азербайджана в этой сфере и высказал идеи по проведению совместных конференций в будущем.

По словам представителя ООН, азербайджанская модель мультикультурализма, межрелигиозной толерантности и межконфессионального понимания играет важную роль для мирового сообщества, и ее постоянное продвижение имеет особое значение.