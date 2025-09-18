Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война

    Представитель ООН: Азербайджан демонстрирует высокий уровень межрелигиозного сотрудничества

    Религия
    • 18 сентября, 2025
    • 18:14
    Представитель ООН: Азербайджан демонстрирует высокий уровень межрелигиозного сотрудничества

    Межрелигиозные форумы в Азербайджан проводятся на высоком уровне.

    Как сообщает Report, об этом заявил Верховный представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Анхель Моратинос на встрече с находящимся с визитом в Казахстане председателем Управления мусульман Кавказа шейхульисламом Аллахшукюром Пашазаде.

    Встреча прошла в рамках VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Астане.

    Моратинос выразил удовлетворенность высоким уровнем сотрудничества между Альянсом цивилизаций ООН, Азербайджаном и Управлением мусульман Кавказа как религиозным центром.

    Напомнив о своих полномочиях по борьбе с исламофобией, он отметил активность Азербайджана в этой сфере и высказал идеи по проведению совместных конференций в будущем.

    По словам представителя ООН, азербайджанская модель мультикультурализма, межрелигиозной толерантности и межконфессионального понимания играет важную роль для мирового сообщества, и ее постоянное продвижение имеет особое значение.

    ООН религия мультикультурализм сотрудничество Управление мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде Мигель Анхель Моратинос
    Moratinos: Azərbaycan dinlərarası forumlara yüksək səviyyədə ev sahibliyi edir
    UN Alliance of Civilizations praises Azerbaijan's role in interfaith dialogue

    Последние новости

    18:34

    Fitch в среднесрочной перспективе ожидает умеренный рост кредитного портфеля ABB

    Финансы
    18:26

    Трамп заявил, что Путин подвел его в контексте урегулирования российско-украинского конфликта

    Другие страны
    18:25

    Национальная полиция Франции сообщила о 140 арестованных - ОБНОВЛЕНО-6

    Другие страны
    18:19
    Фото

    Азербайджан и Казахстан подписали меморандум о мультикультурализме

    Внешняя политика
    18:14

    Представитель ООН: Азербайджан демонстрирует высокий уровень межрелигиозного сотрудничества

    Религия
    18:13
    Фото

    Состоялось заседание Наблюдательного совета MEDİA

    Медиа
    18:07

    Возле военный базы в штате Вашингтон разбился вертолет

    Другие
    18:00

    ФВК провел форум, посвященный Дню памяти

    Внутренняя политика
    17:47
    Фото

    KOBİA обсудило с предпринимателями Абшерона возможности для бизнеса

    Бизнес
    Лента новостей