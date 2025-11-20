Komitə sədri: Dini duyğulardan sui-istifadənin ən sürətli yayıldığı mühit sosial şəbəkələrdir
- 20 noyabr, 2025
- 12:06
Bu gün dini duyğulardan sui-istifadənin ən sürətli və çoxşaxəli şəkildə yayıldığı mühit sosial şəbəkələrdir.
"Report"un Aran bürosu xəbər verir ki, bunu Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Ramın Məmmədov Sabirabadda təşkil olunan "Dinin siyasiləşməsi və məzhəbçilik: milli kimliyə yönəlmiş təhdid kimi" mövzusunda regional konfransdakı çıxışında deyib.
O, dinin siyasiləşdirilməsinin və məzhəbçiliyin qarşısının yalnız dövlət tərəfindən alınmalı olduğunu düşünməyin yanlışlığını qeyd edib:
"Bu prosesdə ən mühüm dayaq məhz cəmiyyətin özüdür. Din xadimlərinin məsuliyyəti, ziyalıların söz sahibi olması, valideynlərin övladlarının sosial mediada qarşılaşdığı dini manipulyasiyalara diqqəti, medianın məsuliyyətli yanaşması bu mənada çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu gün dini duyğulardan sui-istifadənin ən sürətli və çoxşaxəli şəkildə yayıldığı mühit sosial şəbəkələrdir. Radikalizmin əsas təbliği artıq klassik dini məkanlarda deyil, sosial media platformalarında aparılır.
Anonim radikal çağırışlar, kontekstdən çıxarılmış dini məlumatlar, məzhəbçilik yönümlü emosional paylaşımlar, xarici mərkəzlərin koordinasiya etdiyi hədəfli informasiya hücumları cəmiyyətin dini təhlükəsizliyinə təhdidlər yaradır. Unutmamalıyıq ki, informasiya savaşının dini emosiyaları hədəf seçdiyi bir dövrdə yaşayırıq və bu reallıq yeni müdafiə mexanizmlərinin vacibliyini ortaya qoyur. Çünki bu günün sosial mediası təkcə informasiya müihiti deyil, həm də ideoloji təsir platformasıdır".
R.Məmmədov hazırda əsas məsələnin vətəndaşlıq bağları ilə milli-mənəvi dəyərləri özündə birləşdirən azərbaycanlı kimliyinin qorunması olduğunu vurğulayıb:
"Bu yanaşma ölkəmizdə mövcud olan bütün dini və etnik kimlikləri harmonik şəkildə qoruyan və dövlətçilik ideyası ilə möhkəmlənmiş vahid dəyər sistemi kimi formalaşıb. Milli kimliyi qorumaq qətiyyən dini kimliyi məhdudlaşdırmaq və ya ikinci plana atmaq anlamına gəlmir. Əksinə, onun sağlam şəkildə inkişafı üçün təhlükəsizlik və sosial sabitlik çərçivəsi yaradır".