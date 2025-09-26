İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları yaşıl enerji Anım günü
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları yaşıl enerji Anım günü

    İlahiyyat İnstitutunda şəhidin həyatından bəhs edən "Rəşadətli ömür" filmi nümayiş olunub

    Din
    • 26 sentyabr, 2025
    • 16:51
    İlahiyyat İnstitutunda şəhidin həyatından bəhs edən Rəşadətli ömür filmi nümayiş olunub

    Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunda (Aİİ) 27 Sentyabr - Anım Günü ilə əlaqədar tədbir keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, tədbirdə şəhid Rəşad Zeynallının ailəsi, Aİİ-nin və Bakı İlahiyyat Kollecinin kollektivi iştirak ediblər.

    Şəhidlərin ruhunun birdəqiqəlik sükutla yad edilməsi ilə başlayan mərasimdə Dövlət Himni səsləndirilib.

    Daha sonra İlahiyyat fakültəsinin II kurs tələbəsi Cəlal Cəfərli tərəfindən şəhidlərin ruhuna Quran tilavəti təqdim edilib.

    Aİİ-nin rektoru Aqil Şirinov Vətən müharibəsində qəhrəmancasına döyüşmüş, Azərbaycan bayrağını işğaldan azad olunan torpaqlarda dalğalandırmış, ölkənin ərazi bütövlüyü yolunda canlarını fəda etmiş əsgər və zabitləri, bütün şəhidləri dərin ehtiramla yad edib:

    "Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda gedən mübarizədə Ali Baş Komandan İlham Əliyevin ətrafında birləşərək məğlubedilməz ordu, bütövlükdə xalq bir yumruq kimi birlik və həmrəylik nümayiş etdirdik. Biz Azərbaycanın necə qüdrətli dövlət, yenilməz xalq olduğunu bütün dünyaya göstərdik. İndi Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə erməni vandalları tərəfindən dağıdılmış, yerlə-yeksan edilmiş əzəli və əbədi torpaqlarda yenidən bərpanın, doğma yurdlarına qayıdan insanların sevincinin şahidi oluruq".

    Şəhid atası Qiyas Zeynallı oğlu haqqında məlumat verib, onun haqqında xatirələrini mərasim iştirakçıları ilə bölüşüb.

    Tədbirdə şəhid Rəşad Zeynalının həyatından bəhs edən "Rəşadətli ömür" filmi nümayiş olunub. Film şəhidin valideynlərinin arzusu, məktəb kollektivinin təşəbbüsü, Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsi və Yasamal Rayon İcra Hakimiyyətinin dəstəyi ilə çəkilib.

    Filmin ideya müəllifi Emilya Səfərəliyeva, quruluşçu rejissoru Elmar Əli Oruc, ssenari müəllifi Çimnaz Ağakişiyevadır.

    İlahiyyat İnstitutu Anım günü tədbir

    Son xəbərlər

    17:46
    Foto

    Vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsi Cənub-Şərqi Asiyanın ən böyük məscidində anılıb

    Xarici siyasət
    17:45

    Netanyahu İrana qarşı sanksiyaların dərhal bərpa olunmasına çağırıb

    Digər ölkələr
    17:43

    ADB Hövsan stansiyasının modernizasiyasına özəl sektorun cəlb olunmasını tövsiyə edir

    İnfrastruktur
    17:43

    BMT tribunasında Zəfər çıxışı - Azərbaycanın dünya siyasətində artan rolunun təsdiqi - ŞƏRH

    Analitika
    17:42
    Foto

    Mingəçevir Dövlət Universitetində Anım Gününə həsr olunmuş ədəbi-bədii tədbir keçirilib

    Biznes
    17:41

    Qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Qazaxıstan ilə qarşılaşacaq

    Futbol
    17:39

    Azərbaycan millisinin məşqçisi: "Yarımfinalda rəqiblərimiz güclü idi"

    Fərdi
    17:36

    Netanyahunu BMT Baş Assambleyasının sessiyasında fitə basıblar

    Digər ölkələr
    17:35
    Foto

    Litvanın Bakıdakı səfirliyində Avropa Dilləri Günü qeyd edilib

    Mədəniyyət
    Bütün Xəbər Lenti