İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Dini Komitənin sədri Misir Prezidenti ilə görüşdə iştirak edib

    Din
    • 21 yanvar, 2026
    • 13:13
    Dini Komitənin sədri Misir Prezidenti ilə görüşdə iştirak edib

    Misir Prezidenti Əbdülfəttah əs-Sisi "İslamda peşələr: süni intellekt əsrində etikamız, onun təsiri və gələcəyi" mövzusunda 36-cı beynəlxalq konfransda iştirakçılarını qəbul edib, Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Ramin Məmmədov da görüşdə iştirak edib.

    Bu barədə "Report"a qurumdan məlumat verilib.

    Misir Prezidenti bildirib ki, bu tədbir ekstremist ideologiyalara qarşı mübarizədə vahid yanaşmaların formalaşdırılmasına, dini qurumların cəmiyyətin sabitliyi və təhlükəsizliyinin təminində rolunun gücləndirilməsinə xidmət edir. Prezident konfransı müasir çağırışlar fonunda dini təbliğatda rəqəmsal vasitələrin imkanlarının müzakirəsi üçün mühüm platforma kimi qiymətləndirib.

    Əbdülfəttah əs-Sisi konfrans çərçivəsində aparılan müzakirələrin İslam dünyasının nüfuzunun artırılmasına, alimlərin yetişdirilməsinə və İslamın düzgün anlaşılmasının təşviqinə xidmət etdiyini bildirib.

    Qeyd edək ki, 60 ölkədən 185 qonağın qatıldığı beynəlxalq konfransın məqsədi ekstremist ideologiyalara qarşı vahid strategiyalar hazırlamaq, dini qurumların cəmiyyətin sabitliyinin təminində rolunu müzakirə etmək və müasir təşviqatda rəqəmsal vasitələrdən istifadə yollarını araşdırmaq olub.

    Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi Misir Əbdülfəttah əs-Sisi Azərbaycan Ramin Məmmədov

    Son xəbərlər

    13:30

    Azərbaycanla İordaniya arasında iqtisadi əməkdaşlığın perspektivli istiqamətləri müzakirə olunub

    Biznes
    13:28

    Samir Abasov: "İnanıram ki, 'Qarabağ' "Ayntraxt" üzərində qələbə qazanacaq"

    Futbol
    13:28

    KİV: İtaliya Sülh Şurasına qoşulmaqdan imtina edə bilər

    Digər ölkələr
    13:23
    Foto
    Video

    Dərnəgüldə yanan obyektin yaxınlığındakı mağazalar təxliyə edilir - YENİLƏNİB-5

    Hadisə
    13:23
    Foto

    İlk köç karvanı Xankəndi şəhərinə çatıb - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    13:22

    Masallıda 3 500 abonentin qaz təchizatı dayandırılacaq

    Energetika
    13:19

    Azərbaycan və Moldova mədəniyyət sahəsində əməkdaşlığı inkişaf etdirir

    Mədəniyyət siyasəti
    13:15

    Bakı-Sumqayıt-Bakı ekspres qatarları Bakıxanov və Sabunçuda da dayanacaqlar

    İnfrastruktur
    13:13
    Foto

    Dini Komitənin sədri Misir Prezidenti ilə görüşdə iştirak edib

    Din
    Bütün Xəbər Lenti