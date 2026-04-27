İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Azərbaycanla Polşa arasında dini sahədə əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Din
    27 aprel, 2026
    • 17:24
    Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Ramin Məmmədov aprelin 27-də Polşa Müsəlman Dini Birliyinin Ali Müsəlman Kollecinin sədri Tomaş Mişkeviç ilə görüşüb.

    Bu barədə "Report"a Dövlət Komitəsindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, görüş zamanı Azərbaycan ilə Polşa arasında dini sahədə əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, qarşılıqlı səfərlərin önəmi müzakirə olunub.

    R.Məmmədov Azərbaycanda dini təhsil sahəsində aparılan islahatlardan, ixtisaslı kadr hazırlığının gücləndirilməsi istiqamətində görülən işlərdən və dini maarifləndirmə sahəsində reallaşdırılan layihələrdən bəhs edib. O, dini və mədəni müxtəlifliyin cəmiyyətin mənəvi zənginliyi kimi qorunmasının vacibliyini vurğulayaraq bu dəyərlərin gələcək nəsillərə sağlam və davamlı şəkildə ötürülməsinin dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biri olduğunu diqqətə çatdırıb. Komitənin tabeliyində fəaliyyət göstərən Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun və Bakı İlahiyyat Kollecinin dini təhsil sahəsində ixtisaslı kadrların hazırlanmasında mühüm rol oynadığını vurğulayıb.

    T.Mişkeviç Azərbaycanın regionda artan rolunu, Azərbaycanın sülh və sabitliyin təmin olunmasına yönəlmiş təşəbbüslərdə fəal iştirakını qeyd edib. Bununla yanaşı, dinlərarası dialoqun təşviqi sahəsində Azərbaycanın mövqeyini önə çəkərək, müxtəlif dini icmalar arasında qarşılıqlı anlaşma və əməkdaşlığın gücləndirilməsinə verdiyi töhfələrin müsbət nəticələrinə diqqət çəkib.

    Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi Ramin Məmmədov Tomaş Mişkeviç Polşa

    Son xəbərlər

    17:52

    SOCAR-ın idxal etdiyi Aİ-92 benzini və dizel yanacağı üçün yuxarı hədd müəyyən edilib

    Energetika
    17:50

    Hökumət üzvlərinin mayda keçiriləcək vətəndaş qəbulu cədvəli açıqlanıb

    Daxili siyasət
    17:47

    Azərbaycan alüminium ixracından gəlirini 20 %-dən çox artırıb

    Biznes
    17:45

    Azərbaycanın sığorta sektorunda zərərlərin tənzimlənməsi üçün rəqəmsallaşma ötən il baş tutmayıb

    Maliyyə
    17:45

    "Real"ın futbolçusu Eduardu Kamavinqa karyerası ilə bağlı qərar verib

    Futbol
    17:41

    ADB: Azərbaycanın kapital bazarında vahid hesablama mərkəzi yaradılır

    Maliyyə
    17:37
    Foto

    Mikayıl Cabbarov: "Çexiyanın enerji təhlükəsizliyinə mühüm töhfə veririk"

    Biznes
    17:33

    AMB: "Maliyyə sektorunun inkişaf Strategiyası" ötən il 85,6 % icra edilib

    Maliyyə
    17:28
    Foto

    Azərbaycan "Yaşıl büdcə"nin tətbiqi ilə bağlı müzakirələrdə iştirak edib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti