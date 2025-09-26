İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    Vens Demokratları polisə qarşı zorakılığa təhrik etməkdə ittiham edib

    • 26 sentyabr, 2025
    • 08:14
    Vens Demokratları polisə qarşı zorakılığa təhrik etməkdə ittiham edib

    ABŞ-ın vitse-prezidenti Ceyms Devid Vens hesab edir ki, Demokratlar Partiyasının bəzi üzvləri amerikalıları polis məmurlarına və immiqrasiya xidmətinin agentlərinə qarşı zorakılığa sövq edir.

    "Report"un məlumatına görə, o, fikirlərini "Fox News" telekanalına açıqlamasında bildirib.

    Siyasətçi demokratların ABŞ İmmiqrasiya və Gömrük Mühafizəsi əməkdaşlarını tənqid etməsini şərh edərkən deyib:

    "Onlar gərginliyi maksimum dərəcədə artıran ritorikaya əl atırlar və bizim bütün siyasi dünyagörüşümüzü qeyri-qanuniləşdirməyə çalışırlar. Amma bu prosesdə düşünürəm ki, onlar ən azı bəzi çılğın insanları zorakılığa təhrik edirlər", - vitse-prezident əlavə edib.

    "Bu, bizim polis əməkdaşlarımıza və ABŞ İmmiqrasiya və Gömrük Mühafizə Orqanlarına qarşı zorakılığa təhrikdir. Buna son qoyulmalıdır. Demokratlara görə daha çox insan öldürüləcək. Onların ucbatından insanlar artıq öldürülüb", - Vens əlavə edib.

    Вэнс обвинил демократов в США в подстрекательстве к насилию против полиции

