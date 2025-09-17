İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu

    Tramp və xanımı Britaniya kralı ilə görüşə yollanıb

    Digər
    • 17 sentyabr, 2025
    • 15:56
    Tramp və xanımı Britaniya kralı ilə görüşə yollanıb

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp və xanımı Melaniya Tramp Böyük Britaniya kralı III Çarlz ilə görüşmək üçün Vindzor qəsrinə gediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Fox News" telekanalı məlumat yayıb.

    Prezident və xanımını şahzadə Uilyam və Şahzadə Ketrin, kral və kraliça Kamilla qarşılayıblar.

    Həmçinin qeyd olunur ki, Tramp və III Çarlz arasındakı danışıqlar, ABŞ liderinin Britaniyanın Baş naziri Kir Starmer ilə danışıqları üçün təməl qoyulacaq. Starmer ABŞ Prezidentindən Ukrayna böhranının həlli məsələsində Moskvaya təzyiqləri artırmağı istəyəcək.

    ABŞ Donald Tramp III Çarlz Böyük Britaniya
    Трамп с супругой прибыли в замок Виндзор для встречи с британским королем

    Son xəbərlər

    16:31

    "Sabah"ın basketbolçusu: "Çempionlar Liqasında yaxşı oyun sərgiləmək istəyirik" - MÜSAHİBƏ

    Komanda
    16:28

    Naxçıvanda ilk qadın kooperativi yaradılır

    ASK
    16:28

    Səfir: Azərbaycan və Pakistan ticarət dövriyyəsinin artması üçün reyslərin sayını artıracaq

    İnfrastruktur
    16:20

    Xorvatiya Azərbaycandan neft idxalını 8 %-dən çox azaldıb

    Energetika
    16:19

    Ötən ay 45 mindən çox əcnəbi Azərbaycanda qeydiyyata alınmaq üçün müraciət edib

    Daxili siyasət
    16:16
    Rəy

    BƏƏ Prezidentinin önəmli səfəri - Azərbaycanın Yaxın Şərqlə genişlənən əməkdaşlığı - ŞƏRH

    Analitika
    16:15

    Azərbaycanda gecikmə ilə təqdim edilən vergi bəyannamələrinin payı 11 %-ə yüksəlib

    Maliyyə
    16:11

    "Enterprise Azerbaijan" və "Licorne Gulf Qatar" arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

    Biznes
    16:10

    İsrailə qarşı bir sıra beynəlxalq sanksiyalar razılaşdırılıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti