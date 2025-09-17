Tramp və xanımı Britaniya kralı ilə görüşə yollanıb
Digər
- 17 sentyabr, 2025
- 15:56
ABŞ Prezidenti Donald Tramp və xanımı Melaniya Tramp Böyük Britaniya kralı III Çarlz ilə görüşmək üçün Vindzor qəsrinə gediblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Fox News" telekanalı məlumat yayıb.
Prezident və xanımını şahzadə Uilyam və Şahzadə Ketrin, kral və kraliça Kamilla qarşılayıblar.
Həmçinin qeyd olunur ki, Tramp və III Çarlz arasındakı danışıqlar, ABŞ liderinin Britaniyanın Baş naziri Kir Starmer ilə danışıqları üçün təməl qoyulacaq. Starmer ABŞ Prezidentindən Ukrayna böhranının həlli məsələsində Moskvaya təzyiqləri artırmağı istəyəcək.
