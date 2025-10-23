İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi
    Digər
    • 23 oktyabr, 2025
    • 17:35
    Tramp Qəzzaya səfər edəcək

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Qəzza zolağına səfər edəcəyini bildirib.

    "Report"un məlumatına görə, o, bu barədə "Time" jurnalına müsahibəsində bildirib.

    "Mən bunu edəcəyəm. Bəli, edəcəyəm", - Tramp jurnalistin müvafiq sualına cavab verib.

    D.Tramp, həmçinin bildirib ki, onun sülh planında nəzərdə tutulan Qəzza üzrə Sülh Şurası artıq yaradılıb və ona bu şuranın sədri olmağı təklif ediblər: "Sülh Şurası nüfuzlu insanlardan ibarət olacaq və onun Yaxın Şərqdə çox təsiri olacaq".

    ABŞ liderinin fikrincə, Yaxın Şərq regionu hazırda nadir birlik nümayiş etdirir: "İndi HƏMAS istisna olmaqla, hamı həqiqətən birləşib".

    Bununla belə, D.Tramp vurğulayıb ki, HƏMAS əldə olunan razılaşmalara qarşı çıxarsa, Sülh Şurası hərəkatı məsuliyyətə cəlb edə biləcək.

    Donald Tramp Qəzza zolağı Yaxın Şərq HƏMAS
