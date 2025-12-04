İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Təfəkkür Universitetinin prorektorunun qətlində təqsirləndirilənlə bağlı qərar verilib

    Digər
    • 04 dekabr, 2025
    • 11:00
    Təfəkkür Universitetinin prorektorunun qətlində təqsirləndirilənlə bağlı qərar verilib

    Keçmiş Təfəkkür Universitetinin rektoru Müşfiq Atakişiyevin sifarişi ilə həmin ali təhsil müəssisəsinin prorektoru Tariyel Əhmədovun öldürülməsində təqsirləndirilən Dəyanət Quliyevin kassasiya şikayəti təmin edilməyib.

    "Report"un məlumatına görə, Ali Məhkəmədə hakim İlkin Rəcəbovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə onun barəsində olan aşağı instansiya məhkəməsinin qərarından verilmiş kassasiya şikayətinə baxılıb.

    Qərara əsasən, şikayət təmin edilməyib və aşağı instansiya məhkəməsinin qərarı qüvvədə saxlanılıb.

    Xatırladaq ki, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə cinayət işində təqsirli bilinən Müşviq Atakişiyev, Dəyanət Quliyev və Samir Quliyev 14 il 6 ay müddətə azadlıqdan məhrum ediliblər.

    Hökmdən apellyasiya şikayəti verilsə də, Bakı Apellyasiya Məhkəməsi şikayəti təmin etməyib.

    İttihama görə, həmin vaxt Təfəkkür Universitetinin rektoru işləyən Müşfiq Atakişiyev özünə rəqib hesab etdiyi prorektor Tariyel Əhmədovun qətlini qohumu Dəyanət Quliyevə sifariş verib. D.Quliyev isə cinayəti qonşusu Samir Quliyevə icra etdirib. Cinayətin üstü 12 il sonra açılıb.

    Təqsirləndirilən şəxslər Cinayət Məcəlləsinin 120.2.5-ci (tamah məqsədilə qəsdən adamöldürmə) maddəsi ilə ittiham olunub.

    Məhkəmə "Təfəkkür" Universiteti qətl Müşfiq Atakişiyev Tariyel Əhmədov

    Son xəbərlər

    11:42

    Beynəlxalq Türk Akademiyasının prezidenti: Azərbaycan böyük alimləri ilə fəxr edəcək bir ölkədir

    Elm və təhsil
    11:38
    Foto
    Video

    "Yasamal" bazarı və "İnşaatçılar" metrostansiyası ətrafında qanunsuz küçə satışına qarşı reyd keçirilib

    Sağlamlıq
    11:34

    Norm sement istehsalında emal olunmuş qazma şlamından istifadəni sınaqdan keçirib

    Biznes
    11:33

    Nazirlik rəsmisi: Könüllülük Azərbaycan cəmiyyəti üçün strateji əhəmiyyət daşıyır

    Daxili siyasət
    11:30

    Azərbaycanın şin istehsalçısının ləğvi ilə bağlı komissiya yaradılır

    Biznes
    11:29

    ICESCO-nun Baş direktoru: Yusif Məmmədəliyevin irsi bu gün də elmi zənginləşdirir

    Elm və təhsil
    11:29

    Azərbaycanın kollektor agentliyinin səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Maliyyə
    11:24

    "Sumqayıt" amerikalı basketbolçu transfer edib

    Komanda
    11:21

    Azərbaycan Biznesinin İnkişafı Fonduna sədr təyin edilib

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti