    Slovakiyanın müdafiə naziri Bakıda hərbi paradı izləyəcək

    Digər
    • 07 noyabr, 2025
    • 13:33
    Slovakiyanın müdafiə naziri Bakıda hərbi paradı izləyəcək

    Slovakiyanın müdafiə naziri Bakıda hərbi paradı izləyəcək.

    "Report"un məlumatına görə, Azərbaycanda bununla bağlı səfərdə olan Slovakiyanın baş nazirinin müavini və müdafiə naziri Robert Kalinakı Prezident İlham Əliyev qəbul edib.

    Dövlət başçısı Slovakiyanın nümayəndə heyətinin sabah Bakıda keçiriləcək Vətən müharibəsində Qələbənin beşinci ildönümünə həsr olunmuş hərbi paradda iştirakını yüksək qiymətləndirib.

    Azərbaycan Slovakiya hərbi parad Bakı
    Вице-премьер Словакии будет наблюдать за парадом Победы в Баку

