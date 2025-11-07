Вице-премьер Словакии будет наблюдать за парадом Победы в Баку

Вице-премьер и министр обороны Словакии Роберт Калиняк представит страну на параде Победы, который пройдет в Баку завтра по случаю 5-летия победы в Отечественной войне.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение пресс-службы президента Азербайджана.

Согласно информации, Калиняк на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым поздравил его с пятой годовщиной Победы и выразил благодарность за приглашение на военный парад.

Ильхам Алиев в свою очередь высоко оценил предстоящее участие делегации во главе с Калиняком в военном параде.