Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30

    Вице-премьер Словакии будет наблюдать за парадом Победы в Баку

    Внешняя политика
    • 07 ноября, 2025
    • 13:35
    Вице-премьер Словакии будет наблюдать за парадом Победы в Баку

    Вице-премьер и министр обороны Словакии Роберт Калиняк представит страну на параде Победы, который пройдет в Баку завтра по случаю 5-летия победы в Отечественной войне.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение пресс-службы президента Азербайджана.

    Согласно информации, Калиняк на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым поздравил его с пятой годовщиной Победы и выразил благодарность за приглашение на военный парад.

    Ильхам Алиев в свою очередь высоко оценил предстоящее участие делегации во главе с Калиняком в военном параде.

    Ильхам Алиев Путь к Победе Роберт Калиняк Парад Победы Словакия
    Slovakiyanın müdafiə naziri Bakıda hərbi paradı izləyəcək

    Последние новости

    14:01

    Минэкономики: Азербайджан не отменяет налоговые льготы

    Финансы
    13:51

    На "Советской" под госохрану возьмут более 100 исторических строений

    Kультурная политика
    13:46

    Экс-министр экономики Армении вновь задержан

    В регионе
    13:45
    Фото

    В Таджикистане отметили День Победы Азербайджана

    Внешняя политика
    13:39

    Строительство Кашаганского ГПЗ завершится в декабре 2026 года

    В регионе
    13:35

    Вице-премьер Словакии будет наблюдать за парадом Победы в Баку

    Внешняя политика
    13:35

    В Азербайджане задержаны 17 человек за рекламу азартных игр в соцсетях

    Происшествия
    13:34
    Фото

    Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с вице-премьером Словакии

    Внешняя политика
    13:30

    Названы знаменосцы Азербайджана на Исламиаде в Эр-Рияде

    Индивидуальные
    Лента новостей