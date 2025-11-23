Rusiya Donetskə zərbələr endirib, dörd nəfər həlak olub
- 23 noyabr, 2025
- 13:39
Son sutka ərzində Rusiya ordusunun Ukraynanın Donetsk vilayətinə endirdiyi artilleriya zərbələri nəticəsində 4 nəfər həlak olub, daha 4 nəfər yaralanıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Donetsk vilayət hərbi administrasiyasının rəhbəri Vadim Filaşkin "Telegram" kanalında bildirib.
"Limanda bir nəfər həlak olub. Kramatorskda 3 nəfər ölüb, 2 nəfər yaralanıb. Aleksandrovska icmasının Dmitriya-Daryevka kəndində ev zədələnib. Konstantinovkada 2 nəfər yaralanıb, avtomobil və məbəd zərər görüb. Baxmut rayonunun Severesk şəhərində isə yeddi ev dağılıb", – deyə o dəqiqləşdirib.
Filaşkinin sözlərinə görə, cəmi bir sutka ərzində Rusiya hərbçiləri Donetsk vilayətinin yaşayış məntəqələrini 19 dəfə atəşə tutublar, cəbhə xəttindən 221 nəfər, o cümlədən 95 uşaq təxliyə olunub.