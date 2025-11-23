İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Rusiya Donetskə zərbələr endirib, dörd nəfər həlak olub

    Digər
    • 23 noyabr, 2025
    • 13:39
    Rusiya Donetskə zərbələr endirib, dörd nəfər həlak olub

    Son sutka ərzində Rusiya ordusunun Ukraynanın Donetsk vilayətinə endirdiyi artilleriya zərbələri nəticəsində 4 nəfər həlak olub, daha 4 nəfər yaralanıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Donetsk vilayət hərbi administrasiyasının rəhbəri Vadim Filaşkin "Telegram" kanalında bildirib.

    "Limanda bir nəfər həlak olub. Kramatorskda 3 nəfər ölüb, 2 nəfər yaralanıb. Aleksandrovska icmasının Dmitriya-Daryevka kəndində ev zədələnib. Konstantinovkada 2 nəfər yaralanıb, avtomobil və məbəd zərər görüb. Baxmut rayonunun Severesk şəhərində isə yeddi ev dağılıb", – deyə o dəqiqləşdirib.

    Filaşkinin sözlərinə görə, cəmi bir sutka ərzində Rusiya hərbçiləri Donetsk vilayətinin yaşayış məntəqələrini 19 dəfə atəşə tutublar, cəbhə xəttindən 221 nəfər, o cümlədən 95 uşaq təxliyə olunub.

    Donetsk Artilleriya zərbələri Rusiya
    При ударах ВС РФ по Донецку погибли четыре человека

    Son xəbərlər

    14:17

    "Formula 1" pilotları cəzalandırılıblar

    Formula 1
    14:06
    Foto

    Biləsuvarda 5-ci "Hind quşu festivalı" keçirilib

    ASK
    13:59

    COP30-da Azərbaycan və Norveçə Paris Sazişi üzrə dövlətlər arasında danışıqlar aparmaq mandatı verilib

    Xarici siyasət
    13:54

    Sabah Sumqayıtda 750 abonentə qazın verilişində fasilələr olacaq

    Energetika
    13:51

    "FIFA series" turniri növbəti dəfə Azərbaycanda təşkil olunacaq

    Futbol
    13:39

    Rusiya Donetskə zərbələr endirib, dörd nəfər həlak olub

    Digər
    13:24

    "Sülh Körpüsü" Təşəbbüsünün üzvü: Bakıdakı görüş nəticəyönümlü oldu, konkret razılıqlar əldə edildi

    Xarici siyasət
    13:23

    Van İ: Çin Tacikistanla ticarət və investisiyaları artırmaq niyyətindədir

    Digər ölkələr
    13:06
    Foto

    FHN-in Gəncə Regional Mərkəzi təlim keçirib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti