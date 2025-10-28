Prezident: Bu gün bütün Qarabağ və Şərqi Zəngəzur tikinti meydançasıdır
Digər
- 28 oktyabr, 2025
- 17:45
Bu gün bütün Qarabağ və Şərqi Zəngəzur tikinti meydançasıdır.
"Report" xəbər verir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev Cəbrayıl rayonunun Horovlu kəndində sakinlərlə görüşündə söyləyib.
Dövlət başçısı qeyd edib:
"Artıq 50 mindən çox insan Qarabağda, Şərqi Zəngəzurda yaşayır, çalışır, təhsil alır. Onlardan təqribən 20 mini keçmiş köçkünlərdir ki, öz vətəninə, doğma torpağına qayıdıblar. Qalanlar isə müxtəlif işlərdə işləyən vətəndaşlardır".
Son xəbərlər
18:29
HƏMAS daha bir girovun meyitini təhvil verəcəkDigər ölkələr
18:29
MM sədri rumıniyalı həmkarı ilə beynəlxalq parlament təşkilatları çərçivəsində əməkdaşlığı müzakirə edibXarici siyasət
18:23
Foto
Bakıda Ümumdünya Cüdo Günü ilə əlaqədar "Şəhər turu" həyata keçirilibFərdi
18:14
Azərbaycanın beynəlxalq dərəcəli hakim-inspektoru Konfrans Liqası oyununa təyinat alıbFutbol
18:13
Foto
Beyləqanda "Zəfər günü milli-dini həmrəyliyin təntənəsi" mövzusunda tədbir keçirilibDin
18:12
Gürcüstanda çağırışçılar üçün yeni cərimələr tətbiq edilə bilərRegion
18:07
İlham Əliyev: Azərbaycan qardaş Türkiyənin hər bir uğuruna sevinir və bundan fərəhlənirXarici siyasət
18:06
Foto
"Neftçi" və Qırğızıstan klubu arasında əməkdaşlıq perspektivi müzakirə olunubFutbol
18:03