    Prezident: Bu gün bütün Qarabağ və Şərqi Zəngəzur tikinti meydançasıdır

    Digər
    • 28 oktyabr, 2025
    • 17:45
    Prezident: Bu gün bütün Qarabağ və Şərqi Zəngəzur tikinti meydançasıdır

    Bu gün bütün Qarabağ və Şərqi Zəngəzur tikinti meydançasıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev Cəbrayıl rayonunun Horovlu kəndində sakinlərlə görüşündə söyləyib.

    Dövlət başçısı qeyd edib:

    "Artıq 50 mindən çox insan Qarabağda, Şərqi Zəngəzurda yaşayır, çalışır, təhsil alır. Onlardan təqribən 20 mini keçmiş köçkünlərdir ki, öz vətəninə, doğma torpağına qayıdıblar. Qalanlar isə müxtəlif işlərdə işləyən vətəndaşlardır".

    Президент: Сегодня весь Карабах и Восточный Зангезур представляют собой строительную площадку

    Son xəbərlər

    18:29

    HƏMAS daha bir girovun meyitini təhvil verəcək

    Digər ölkələr
    18:29

    MM sədri rumıniyalı həmkarı ilə beynəlxalq parlament təşkilatları çərçivəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

    Xarici siyasət
    18:23
    Foto

    Bakıda Ümumdünya Cüdo Günü ilə əlaqədar "Şəhər turu" həyata keçirilib

    Fərdi
    18:14

    Azərbaycanın beynəlxalq dərəcəli hakim-inspektoru Konfrans Liqası oyununa təyinat alıb

    Futbol
    18:13
    Foto

    Beyləqanda "Zəfər günü milli-dini həmrəyliyin təntənəsi" mövzusunda tədbir keçirilib

    Din
    18:12

    Gürcüstanda çağırışçılar üçün yeni cərimələr tətbiq edilə bilər

    Region
    18:07

    İlham Əliyev: Azərbaycan qardaş Türkiyənin hər bir uğuruna sevinir və bundan fərəhlənir

    Xarici siyasət
    18:06
    Foto

    "Neftçi" və Qırğızıstan klubu arasında əməkdaşlıq perspektivi müzakirə olunub

    Futbol
    18:03

    Prezident İlham Əliyev Rəcəb Tayyib Ərdoğanı təbrik edib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti