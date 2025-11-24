Polşa XİN İsrail səfirini çağırıb
Digər
- 24 noyabr, 2025
- 19:41
Polşa Xarici İşlər Nazirliyi İsrail səfiri Yakov Livneni çağırıb.
"Report" bu barədə "Ynet"ə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, səfir "Yad Vaşem" institutunun "X"dəki paylaşımı ilə bağlı izahat vermək üçün çağırılıb.
Qeyd edilir ki, həmin paylaşımda Polşanın yəhudilərin ətraf mühitdən təcrid olunması üçün onları fərqləndirici nişanlar taxmağa məcbur edən ilk ölkə olduğu iddia olunub
Bundan əvvəl Polşanın xarici işlər naziri Radoslav Sikorski "Yad Vaşem"in paylaşımın altında qeyd edib ki, söhbət Almaniya tərəfindən işğal olunmuş Polşadan gedir.
"Yad Vaşem" isə öz növbəsində bəyan edib ki, artıq paylaşımın mətnində dəyişikliklər edilib.
.
Son xəbərlər
20:57
KİV: ABŞ planından Ukrayna üçün Rusiya aktivlərinin müsadirəsi bəndi çıxarılıbDigər ölkələr
20:50
Türkiyə ilə Cənubi Koreya birgə AES inşa edə bilərRegion
20:39
Bakıda SPE 2025 Xəzər Texniki Konfransı keçiriləcəkEnergetika
20:37
Ərdoğan: Rusiya-Ukrayna müharibəsinin başa çatması üçün diplomatik səylərimiz davam edəcəkRegion
20:34
Foto
Cüdo üzrə yeniyetmələr arasında Liqa yarışının IV turu start götürübFərdi
20:32
Rusiya ordusu Xersonu atəşə tutub, ölənlər varDigər ölkələr
20:26
Foto
Rəşad Nəbiyev: Azərbaycanın rəqəmsal məhsulları Misirə ixrac üçün geniş imkanlara malikdirBiznes
20:18
ABŞ-nin ticarət naziri: Aİ polad və alüminium üzrə sazişə görə rəqəmsal qaydaları yumşaltmalıdırDigər ölkələr
20:03