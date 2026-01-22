Ötən il Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsində 267 material üzrə cinayət işləri başlanılıb
Digər
- 22 yanvar, 2026
- 15:02
Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsində 2025-ci ildə 267 material üzrə Cinayət Məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə cinayət işləri başlanılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsində 2025-ci ilin yekunlarına həsr olunmuş əməliyyat müşavirəsində bildirilib.
Məlumata görə, 315 müraciət və digər məlumatlara cinayət xarakterli material kimi baxılıb, 48 material, o cümlədən 14-ü üzrə vurulan maddi ziyan məbləğlərinin ödənilməsi də nəzərə alınmaqla cinayət işinin başlanmasının rədd edilməsi haqqında qərarlar qəbul olunub və digər prokuror təsir tədbirləri tətbiq edilib.
Son xəbərlər
15:34
Rövşən Nəcəf: "Dekarbonizasiya investisiyalar uğrunda rəqabətdə uduzur"Energetika
15:34
İlham Əliyevin Amerika Birləşmiş Ştatlarının Prezidenti Donald Trampla görüşü keçirilirDigər
15:25
Tramp: Qəzzada insanlar çox yaxşı yaşayacaqlarDigər ölkələr
15:24
Sabah Biləsuvarın bir hissəsində qaz olmayacaqEnergetika
15:24
NATO baş katibinin müavini: Azərbaycan çox dəyərli tərəfdaşımızdırXarici siyasət
15:17
Putin bu gün Sülh Şurasına vəsait ayırma imkanını müzakirə edəcəkRegion
15:17
Foto
Video
ABŞ Prezidenti Donald Trampın təşəbbüsü ilə yaradılan Sülh Şurası təsis edilib - YENİLƏNİBXarici siyasət
15:11
SOCAR-ın rəhbəri enerji keçidinin maliyyələşdirilməsində kompleks yanaşmaya çağırıbEnergetika
15:08