    Olimpiya mükafatçısı Azərbaycan Güləş Federasiyasında koordinator təyin edilib

    12 sentyabr, 2025
    • 18:16
    Olimpiya mükafatçısı Azərbaycan Güləş Federasiyasında koordinator təyin edilib

    Tokio Olimpiadasının bürünc medalçısı, 2 qat dünya və 3 qat Avropa çempionu, İslam Həmrəyliyi Oyunlarının qalibi və Avropa Oyunlarının gümüş medalçısı Rafiq Hüseynov Azərbaycan Güləş Federasiyasında (AGF) koordinator təyin edilib.

    Bu barədə "Report"a AGF-nin mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

    Qurum ölkə güləşinə verdiyi töhfəyə, qazandığı uğurlarla yeniyetmə və gənc güləşçilərə ilham mənbəyi olduğuna görə ona təşəkkürünü bildirib.

    Rafiq Hüseynov bundan sonra AGF-də yunan-Roma güləşi üzrə koordinator vəzifəsini yerinə yetirəcək.

