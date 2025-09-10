Nepalın hökumət sarayı yanğın nəticəsində tamamilə dağılıb
10 sentyabr, 2025
00:06
Nepalda "Sheetal Niwas" hökumət sarayı yanğın nəticəsində tamamilə məhv olub.
"Report" xəbər verir ki, binada baş ofis və idarələr, o cümlədən ölkənin baş nazirinin kabinetləri yerləşib.
Qeyd olunub ki, yanğınsöndürmə briqadaları alovu söndürməyə belə gəlməyiblər.
"Sheetal Niwas" Asiyanın ən böyük saraylarından biri hesab olunur.
Nepalda hökumətin Facebook, X və YouTube daxil olmaqla 26 sosial media platformasını bloklamaq qərarına görə iki gündür kütləvi etirazlar keçirilir.
