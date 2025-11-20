İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Meksikada merin qətlinin təşkilatçısı həbs edilib

    Digər
    • 20 noyabr, 2025
    • 05:42
    Meksikada merin qətlinin təşkilatçısı həbs edilib

    Meksikada Ölülər Günü qeyd etmələri zamanı güllələnən Uruapan şəhərinin meri Karlos Mansoya qarşı sui-qəsddə şübhəli bilinən şəxs həbs edilib.

    "Report"un xəbərinə görə, bunu ictimai təhlükəsizlik və vətəndaşların müdafiəsi naziri Omar Qarsia Harfuş departamentin sosial şəbəkəsində yayımlanan mətbuat konfransında bildirib.

    Qeyd olunub ki, sübutların hərtərəfli təhlili və idarələrarası koordinasiya istintaqda əhəmiyyətli irəliləyiş əldə edib və Karlos Mansonun qətlini planlaşdıran cinayətkar dəstənin təşkilatçılarından və liderlərindən biri kimi tanınan Xorxe Armandonun həbsinə səbəb olub.

    O, həbsin Miçoakan ştatının Morelia bələdiyyəsinin mərkəzində baş verdiyinə aydınlıq gətirib.

    Nazir onu da bildirib ki, istintaq cinayətkar qrupun digər iki üzvünü - Fernando Josue "N" və Ramiro "N"i müəyyən edib ki, onlar hücumdan sonra öldürülən silahlını merə hücumdan bir neçə saat əvvəl müşayiət ediblər. Hər ikisi noyabrın 10-da Uruapan-Paraço avtomobil yolunda qətlə yetirilib. Müstəntiqlər hesab edirlər ki, onların qətli istintaqa mane olmaq məqsədi daşıyıb.

    Müstəntiqlər hücumu əlaqələndirmək üçün istifadə olunan yazışmalara daxil olmaq imkanı verən qurbanların telefonlarını tapıblar.

    Harfuş qeyd edib ki, bu materiallar cinayətkar qrupun hərəkətlərinin yenidən qurulmasına, onların müşahidə marşrutlarının, məlumat mübadiləsi məntəqələrinin və mesajlaşma proqramı vasitəsilə ötürülən təlimatların müəyyənləşdirilməsinə kömək edib.

    Meksika mer qətl
    В Мексике задержали организатора убийства мэра Уруапана

    Son xəbərlər

    06:18

    Göygöldə ağır avtomobil qəzası olub, ölənlər var

    Hadisə
    06:02

    Yaponiya dünyanın ən böyük atom elektrik stansiyasını yenidən işə salmaq istəyir

    Digər ölkələr
    05:42

    Meksikada merin qətlinin təşkilatçısı həbs edilib

    Digər
    05:13

    ABŞ BƏƏ və Səudiyyə Ərəbistanındakı şirkətlərə yarımkeçiricilərin satışını təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    04:43

    Alimlər 1-ci tip diabetin müalicəsində mühüm nailiyyətlər əldə ediblər

    Elm və təhsil
    04:19

    Arxeoloqlar Peruda ən qədim astronomik quruluşu aşkar ediblər

    Digər ölkələr
    03:40

    Mask: Süni intellektin hesablama gücünü kosmosa ötürmək daha sərfəlidir

    Digər ölkələr
    02:41

    NASA: "3I/ATLAS" kometası Yer üçün heç bir təhlükə yaratmır

    Elm və təhsil
    02:02

    Trampın Ermənistan və Azərbaycan arasındakı münaqişəyə son qoymaq qabiliyyəti Putini təəccübləndirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti