Meksikada merin qətlinin təşkilatçısı həbs edilib
- 20 noyabr, 2025
- 05:42
Meksikada Ölülər Günü qeyd etmələri zamanı güllələnən Uruapan şəhərinin meri Karlos Mansoya qarşı sui-qəsddə şübhəli bilinən şəxs həbs edilib.
"Report"un xəbərinə görə, bunu ictimai təhlükəsizlik və vətəndaşların müdafiəsi naziri Omar Qarsia Harfuş departamentin sosial şəbəkəsində yayımlanan mətbuat konfransında bildirib.
Qeyd olunub ki, sübutların hərtərəfli təhlili və idarələrarası koordinasiya istintaqda əhəmiyyətli irəliləyiş əldə edib və Karlos Mansonun qətlini planlaşdıran cinayətkar dəstənin təşkilatçılarından və liderlərindən biri kimi tanınan Xorxe Armandonun həbsinə səbəb olub.
O, həbsin Miçoakan ştatının Morelia bələdiyyəsinin mərkəzində baş verdiyinə aydınlıq gətirib.
Nazir onu da bildirib ki, istintaq cinayətkar qrupun digər iki üzvünü - Fernando Josue "N" və Ramiro "N"i müəyyən edib ki, onlar hücumdan sonra öldürülən silahlını merə hücumdan bir neçə saat əvvəl müşayiət ediblər. Hər ikisi noyabrın 10-da Uruapan-Paraço avtomobil yolunda qətlə yetirilib. Müstəntiqlər hesab edirlər ki, onların qətli istintaqa mane olmaq məqsədi daşıyıb.
Müstəntiqlər hücumu əlaqələndirmək üçün istifadə olunan yazışmalara daxil olmaq imkanı verən qurbanların telefonlarını tapıblar.
Harfuş qeyd edib ki, bu materiallar cinayətkar qrupun hərəkətlərinin yenidən qurulmasına, onların müşahidə marşrutlarının, məlumat mübadiləsi məntəqələrinin və mesajlaşma proqramı vasitəsilə ötürülən təlimatların müəyyənləşdirilməsinə kömək edib.