Kallas Ukraynada "Danimarka Qaçqınlar Şurası"na edilən hücumları pisləyib
Digər
- 04 sentyabr, 2025
- 23:46
Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Ukraynanın Çerniqov şəhəri yaxınlığına endirdiyi raket zərbələri nəticəsində "Danimarka Qaçqınlar Şurası" humanitar təşkilatının əməkdaşlarının həlak olması Moskvanın apardığı müharibənin qəddarlığını göstərir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa İttifaqının (Aİ) xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Kaya Kallas "X" sosial şəbəkə hesabında yazıb.
"Humanitar missiyalara hücumlar beynəlxalq hüququn ciddi şəkildə pozulmasıdır. Aİ Ukraynanı dəstəkləməyə davam edəcək və məsuliyyət daşıyanları cavablandıracaq", - o vurğulayıb.
Qeyd edək ki, bu gün Rusiyanın Ukraynanın Çerniqov vilayətinə endirdiyi zərbə nəticəsində azı iki nəfər ölüb, beş nəfər yaralanıb.
Son xəbərlər
00:24
Kanadada bıçaqlı hücum nəticəsində bir nəfər ölüb, səkkiz nəfər yaralanıbDigər ölkələr
00:12
Video
Qərbi Azərbaycan Xronikası: Paşinyan azərbaycanlıların qayıdacağı "yeni Ermənistan"ı qurmalıdırDaxili siyasət
23:46
Kallas Ukraynada "Danimarka Qaçqınlar Şurası"na edilən hücumları pisləyibDigər
23:38
KİV: ABŞ Rusiya ilə həmsərhəd ölkələr üçün bir sıra yardım proqramlarından imtina edəcəkDigər ölkələr
23:18
Hindistanın Pəncab əyalətində daşqınlar 43 nəfərin həyatına son qoyubDigər ölkələr
23:01
Bild: Avropa liderləri Trampla söhbətdən narazı qalıblarDigər ölkələr
22:49
Zelenski: Biz ABŞ-yə Ukrayna səmasını qorumaq üçün xüsusi format təklif etdikDigər ölkələr
22:44
ABŞ Ekvadorda qoşun yerləşdirməyi nəzərdən keçirirDigər ölkələr
22:39
Foto