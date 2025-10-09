İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı Zəfərə gedən yol

    İsrail ordusu Qəzza şəhərini tərk edəcək

    Digər
    • 09 oktyabr, 2025
    • 08:50
    İsrail ordusu Qəzza şəhərini tərk edəcək

    ABŞ Prezidenti Donald Trampın İsrail-Fələstin münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinə dair planının birinci mərhələsinin icrası zamanı İsrail Qəzzanın 53%-nə nəzarətini saxlayacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ynet portalı məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, İsrail, hökumət müqaviləni təsdiq etdikdən sonra 24 saat ərzində qoşunlarını HƏMAS ilə razılaşdırılmış xəttə geri çəkməlidir.

    Bundan sonra İsrail Qəzza ərazisinin təxminən 53%-nə nəzarəti saxlayacaq.

    Belə ki, geri çəkilmə zamanı İsrail ordusu "Gideonun arabaları" əməliyyatı zamanı ələ keçirməyə başladığı Qəzza şəhərini tərk edəcək.

    İsrail Qəzza
    Ynet: Генштаб Израиля привел ВС в секторе Газа в состояние повышенной готовности
    IDF on high alert ahead of Gaza ceasefire, warns of last-minute Hamas attacks

    Son xəbərlər

    09:50

    Ermənistan və ABŞ TRIPP layihəsinin həyata keçirilməsini müzakirə edib

    Region
    09:48
    Foto

    Bakıda fintex forumu keçirilir

    Maliyyə
    09:42

    İlham Əliyev itkin düşmüş şəxslər problemi ilə bağlı beynəlxalq konfransın iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

    Daxili siyasət
    09:41

    "Azexport" Gürcüstanda satış üçün daha bir məhsula Sərbəst Satış Sertifikatı verib

    Biznes
    09:40

    Bakıda itkin düşmüş şəxslər problemi ilə bağlı beynəlxalq konfrans keçirilir

    Digər
    09:39

    Bakı metrosunda qatarların hərəkəti ləngiyib

    İnfrastruktur
    09:36

    AYNA: Avtobus marşrutlarına onlayn bilet satışı 2 dəfə artıb

    İnfrastruktur
    09:36

    "Boka Xuniors"un baş məşqçisi vəfat edib

    Futbol
    09:34

    Azərbaycan neftinin qiyməti 70 dolları keçib

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti