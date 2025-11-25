Filippin sahillərində 5,7 maqnitudalı zəlzələ baş verib
- 25 noyabr, 2025
- 15:52
Filippin sahillərində 5,7 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi məlumat yayıb.
Zəlzələnin episentri Mati şəhərindən (Mindanao adası) 66 km cənub-şərqdə yerləşib. Yerli təkanların ocağı 72 km dərinlikdə olub.
Xəsarət alanlar və dağıntılar barədə məlumat daxil olmayıb. Sunami təhlükəsi elan edilməyib.
