    Filippin sahillərində 5,7 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Digər
    • 25 noyabr, 2025
    • 15:52
    Filippin sahillərində 5,7 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Filippin sahillərində 5,7 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi məlumat yayıb.

    Zəlzələnin episentri Mati şəhərindən (Mindanao adası) 66 km cənub-şərqdə yerləşib. Yerli təkanların ocağı 72 km dərinlikdə olub.

    Xəsarət alanlar və dağıntılar barədə məlumat daxil olmayıb. Sunami təhlükəsi elan edilməyib.

    Filippin sunami Zəlzələ
    У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,7

