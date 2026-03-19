    Ceyhun Bayramov: Yaxın Şərqdə münaqişə coğrafiyasının genişlənməsi yolverilməzdir

    Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Yaxın Şərqdə münaqişə coğrafiyasının genişlənməsini təhlükəli adlandırıb.

    "Report" Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə (XİN) istinadən xəbər verir ki, bunu nazir Ər-Riyadda (Səudiyyə Ərəbistanı) XİN başçılarının məsləhət görüşündə bəyan edib.

    "Münaqişə coğrafiyasının genişlənməsi təhlükəlidir və dərhal dayandırılmalıdır. Region dövlətlərinə hücumların davam etməsi parçalanmanın dərinləşməsi və uzunmüddətli sabitliyin pozulması təhlükəsi yaradır", - o qeyd edib.

    Nazirin sözlərinə görə, baş verənlərin nəticələri ayrı-ayrı ölkələrin hüdudlarını aşaraq, o cümlədən mülki əhali və infrastruktur üçün daha geniş regional, eləcə də qlobal təhdidlər yaradır. O, həmçinin mövcud böhrana təcili reaksiya verilməsinin zəruriliyinə diqqət çəkib.

    C.Bayramov xatırladıb ki, Azərbaycan eskalasiya başlayandan sonra İrana humanitar yardım göstərib, o cümlədən sonuncu partiyanı martın 18-də Novruz və Ramazan bayramları ərəfəsində göndərib.

    Bundan əlavə, Azərbaycan üçüncü ölkələrin humanitar yardımlarının İrana çatdırılmasına, eləcə də mülki şəxslərin öz ərazisi vasitəsilə təxliyəsinə köməklik göstərib.

    Nazir həmçinin sülh və təhlükəsizliyin təmin edilməsində regional məsuliyyətin və region ölkələrinin aparıcı rolunun vacibliyini vurğulayıb.

    Onun sözlərinə görə, beynəlxalq hüququn əsas prinsiplərinə - suverenliyə və ərazi bütövlüyünə hörmət, güc tətbiq etməmək və daxili işlərə qarışmamaq prinsiplərinə sadiqlik davamlı sülhə nail olmağın əsas şərti olaraq qalır.

    Ceyhun Bayramov ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Yaxın Şərq münaqişəsi
    Байрамов призвал не допустить расширения географии конфликта на Ближнем Востоке
    Bayramov calls expansion of Middle East conflict unacceptable

    Son xəbərlər

    10:20

    Azərbaycandan keçməklə Ermənistana göndərilən Rusiya taxılı Biləcəridən yola salınıb

    İnfrastruktur
    10:17

    Səudiyyə Ərəbistanında "Samref" NEZ hava hücumuna məruz qalıb

    Digər ölkələr
    10:12

    Səhiyyə Nazirliyi bayram günləri ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib

    Sağlamlıq
    10:03

    ING: AMB II rübdə uçot dərəcəsini 6,5 % səviyyəsində saxlayacaq

    Maliyyə
    10:00

    Azərbaycanın U-19 yığmasının Avropa çempionatının seçmə mərhələsi üçün heyəti açıqlanıb

    Futbol
    10:00

    Çöldə bahar, "İrşad"da isə "Yaşıl Cümə" havası var!

    Biznes
    10:00
    Foto

    Ramin Məmmədov Salyandakı məscidlərin fəaliyyəti ilə tanış olub

    Din
    09:57

    Qadın voleybolçular arasında Yüksək Liqada XVIII turun son oyunu keçiriləcək

    Komanda
    09:55

    Azərbaycan neftinin qiyməti 118 dollara yaxınlaşıb

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti