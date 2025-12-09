İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Azərbaycanla Slovakiya arasında beş sənəd imzalanıb

    Digər
    • 09 dekabr, 2025
    • 14:58
    Azərbaycanla Slovakiya arasında beş sənəd imzalanıb

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Slovakiyaya rəsmi səfəri çərçivəsində dekabrın 9-da iki ölkə arasında bir sıra sənədlər imzalanıb.

    "Report"un Slovakiyaya ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, imzalanan sənədlər aşağıdakılardır:

    -"Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi ilə Slovakiya Respublikasının Xarici və Avropa İşləri Nazirliyi arasında konsulluq sahəsində əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu";

    -"Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi ilə Slovakiya Respublikasının Dövlət Baytarlıq və Qida Administrasiyası arasında heyvan sağlamlığı və qida təhlükəsizliyi sahəsində əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu";

    -"Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Sənayesi Nazirliyi ilə Slovakiya Respublikasının Müdafiə Nazirliyi arasında əməkdaşlıq haqqında Niyyət Protokolu";

    -"Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi ilə Slovakiya Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi arasında Anlaşma Memorandumu";

    -"Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi ilə Slovakiya Respublikasının Ticarət və Sənaye Palatası arasında Anlaşma Memorandumu" imzalanıb.

    Son xəbərlər

    15:07

    Azərbaycan daha bir ölkədən meyvə ağacları tədarük etməyə başlayıb

    Biznes
    15:03

    Con Van Loen: "Azərbaycan klublarının akademiyalarının daha yaxşı təşkil olunmasına ehtiyac var"

    Futbol
    14:59

    XİN: Ermənistanla Aİ arasında hərbi cinayətlərdə ittiham olunanların "əsir" kimi qeyd olunması qəbuledilməzdir

    Xarici siyasət
    14:59

    Moldova səfiri: "Azərbaycanla qaz sahəsində əməkdaşlığın müxtəlif aspektlərini müzakirə edirik"

    Energetika
    14:58
    Foto

    Azərbaycanla Slovakiya arasında beş sənəd imzalanıb

    Digər
    14:57

    XİN: "Aİ-Ermənistan Tərəfdaşlığı üçün Strateji Gündəlik"də Azərbaycanı hədəf alan məsələlər qəbuledilməzdir

    Xarici siyasət
    14:51

    Rəsmi Bakı: Aİ ilə Ermənistanın imzaladığı sənəd Azərbaycanla sülh gündəliyinə ziddir

    Xarici siyasət
    14:47

    Bakı metrosu "Qarabağ"ın oyunu ilə əlaqədar gecə saat 1-ə qədər işləyəcək

    İnfrastruktur
    14:41

    Azərbaycan "Google" ilə "bulud" innovasiya laboratoriyalarının qurulmasını müzakirə edib

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti