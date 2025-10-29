Belarus Baş nazirinin müavini Ağdam şəhərinə gəlib
Digər
- 29 oktyabr, 2025
- 13:45
Belarus Baş nazirinin müavini Natalya Petkeviç Ağdam şəhərinə gəlib.
"Report"un Ağdama ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, o, burada erməni işğalının nəticələri və bərpa işlərinin gedişatı ilə tanış olacaq.
Natalya Petkeviçi səfərdə Azərbaycan Baş nazirinin müavini Samir Şərifov müşayiət edir.
