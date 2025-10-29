İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Belarus Baş nazirinin müavini Ağdam şəhərinə gəlib

    Belarus Baş nazirinin müavini Ağdam şəhərinə gəlib

    • 29 oktyabr, 2025
    • 13:45
    Belarus Baş nazirinin müavini Ağdam şəhərinə gəlib

    Belarus Baş nazirinin müavini Natalya Petkeviç Ağdam şəhərinə gəlib.

    "Report"un Ağdama ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, o, burada erməni işğalının nəticələri və bərpa işlərinin gedişatı ilə tanış olacaq.

    Natalya Petkeviçi səfərdə Azərbaycan Baş nazirinin müavini Samir Şərifov müşayiət edir.

    Вице-премьер Беларуси ознакомится с ходом восстановления Агдама
    Belarus deputy prime minister arrives in Azerbaijan's Aghdam city

