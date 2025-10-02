İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi

    Orionid meteor yağışı müşahidə ediləcək

    Digər
    • 02 oktyabr, 2025
    • 12:00
    Orionid meteor yağışı müşahidə ediləcək

    Oktyabrın 7-dək Orionid meteor yağışı aktiv olacaq və yağışın pik dövrü isə oktyabrın 21-dən 22-nə keçən gecəyə təsadüf edəcək.

    Bu barədə "Report"a Bakı Dövlət Universitetinin (BDU) Fizika fakültəsinin Astrofizika kafedrasından məlumat verilib.

    Bildirilib ki, bu zaman Orion bürcü gecəyarıdan sonra üfüqdən qalxır və müşahidələr üçün ən əlverişli vaxt yaranır.

    Əgər hava şəraiti aydın olarsa, Azərbaycan səmasında da bu hadisəni rahatlıqla izləmək mümkün olacaq.

    Orionidlər payız gecələrinin ən parlaq və sürətli meteor yağışlarından biridir. Mənbəyi Orion bürcündə olduğuna görə bu meteor yağışı Orionidlər adlanır. Onun zirvəsində saatda 20-yə qədər meteor görünə bilər. Orionid meteor yağışı Halley kometinin yaratdığı ikinci meteor yağışıdır. Bu komet minilliklər ərzində arxasında toz və daş hissəciklərindən ibarət uzun iz buraxıb. Yer hər il bu izdən keçəndə hissəciklər atmosferdə yanaraq parlaq işıq zolaqları əmələ gətirir.

    Orionidlərin əsas xüsusiyyəti onların çox sürətli olmasıdır. Meteorların sürəti təxminən 66 km/san-dir. Buna görə də onların səmada buraxdığı izlər qısa, lakin çox parlaq olur.

    BDU Orionid meteor yağışı

    Son xəbərlər

    12:41

    Fransa DİN etirazları müşahidə etməyə 76 min polis əməkdaşını cəlb edəcək

    Digər ölkələr
    12:38

    AÜF rəsmisi: "Üzgüçülərimizdən gələcəkdə bundan da yüksək nəticələr gözləyə bilərik"

    Fərdi
    12:35

    İlham Əliyev "Avropa Siyasi Birliyi"nin 7-ci Zirvə toplantısının açılış plenar sessiyasında iştirak edir

    Xarici siyasət
    12:34

    "Kəpəz"in baş məşqçisinin köməkçiləri bəlli olub

    Futbol
    12:30
    Foto

    İlham Əliyev Kopenhagendə "Avropa Siyasi Birliyi"nin Zirvə toplantısının açılış mərasimində iştirak edib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    12:24

    Emin Əmrullayev Salyanda vətəndaşları qəbul edəcək

    Digər
    12:24

    Sabah Bakıda və rayonlarda 24 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:23

    Danimarka KİV-i: "Kopenhagen" "Qarabağ"la matçda ciddi problemlər yaşayıb

    Futbol
    12:16

    Baş nazir: Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesindəki irəliləyiş mühüm addımdır

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti