    Digər
    • 21 yanvar, 2026
    • 10:10
    Bakıya qardaşı evinə qonaq gələn şəxs dəm qazından boğularaq ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, Binəqədi rayonu ərazisində Biləsuvar rayon sakini 1987-ci il təvəllüdlü Yaşar Allahyar oğlu Eyvazov qonaq gəldiyi qardaşının evindəki hamam otağında dəm qazından zəhərlənərək ölüb.

    Araşdırma aparılır.

    Qeyd edək ki, ötən gün 1993-cü il təvəllüdlü Bədəl Hüseynağa oğlu Əzimov yaşadığı Xəzər rayonu, Binə qəsəbəsindəki fərdi yaşayış evində dəm qazından zəhərlənərək həyatını itirib.

    Bakı Biləsuvar dəm qazı

