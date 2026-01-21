Bakıya qardaşı evinə qonaq gələn şəxs dəm qazından boğularaq ölüb
Hadisə
- 21 yanvar, 2026
- 10:10
Bakıya qardaşı evinə qonaq gələn şəxs dəm qazından boğularaq ölüb.
"Report" xəbər verir ki, Binəqədi rayonu ərazisində Biləsuvar rayon sakini 1987-ci il təvəllüdlü Yaşar Allahyar oğlu Eyvazov qonaq gəldiyi qardaşının evindəki hamam otağında dəm qazından zəhərlənərək ölüb.
Araşdırma aparılır.
Qeyd edək ki, ötən gün 1993-cü il təvəllüdlü Bədəl Hüseynağa oğlu Əzimov yaşadığı Xəzər rayonu, Binə qəsəbəsindəki fərdi yaşayış evində dəm qazından zəhərlənərək həyatını itirib.
