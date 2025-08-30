Azərbaycanlı itkinlərin ailə üzvləri BMT-nin Cenevrədəki ofisinin qarşısında aksiya keçiriblər
- 30 avqust, 2025
- 13:40
"Qarabağ İtkin Ailələri" İctimai Birliyi Cenevrədə BMT-nin Avropa ofisinin yerləşdiyi "Millətlər sarayı" meydanında aksiya keçirib.
"Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, 30 Avqust - Beynəlxalq İtkinlər Günündə "Sınıq stul" abidəsi qarşısında keçirilən aksiyada azərbaycanlı itkinlərin şəxsi əşyaları, sənədləri sərgilənib.
Eyni zamanda, onların həyat hekayələrini izah edən, onların dili ilə insanlığa xitab edən şüarlardan ibarət orijinal kompozisiya təşkil edilib.
Aksiyada "Mənim üçün zaman dayanıb, fərqində olan varmı?" ("My time stopped! Who noticed?"), "Dünyada heç bir şərf məni isidə bilməz" ("No scarf warms me"), "Mənim hekayəm başa çatmayıb" ("My story has no end"), "Sənədlər buradadır, həyat isə itib" ("Documents are here, life is missing"), "Yoxa çıxmaq üçün deyil, yaşamaq üçün doğulmuşdu" ("Born to live, not to disappear"), "Nə arzular yarımçıq qaldı" ("Countless dreams - all unfinished"), "Ümid bu zər daşları qədər kiçilib" ("Hope is as tiny as these dice"), "Reyhan, sevgilim... Ancaq sükutum sənə çatır" ("Reyhan, my love… only my silence reaches you?"), "Diplomlar, arzular... - əvəzində illərin səssizliyi" ("Diploma, dreams... but suddenly, the silence of ages") şüarları nümayiş olunub, müxtəlif təsirli mesajlarla insanlığa xitab edilib.
Aksiyada Cenevrə sakinləri müvafiq QR kod vasitəsilə itkinlər barədə ətraflı məlumatlarla tanış olub. Dinc aksiya zamanı insanlar azərbaycanlı itkin ailələrinə yaxınlaşaraq onlara təsəlli verməyə çalışıblar.
Qeyd edək ki, Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü nəticəsində 3990 nəfər Azərbaycan vətəndaşının itkin düşüb, onlardan 6 nəfəri 2020-ci ildə 44 günlük müharibə zamanı itkin düşənlərdir. İtkinlər içərisində 71 nəfər uşaq, 284 nəfər qadın, 316 nəfər ahıl şəxs var. Beynəlxalq humanitar hüququn və onun əsas mənbəyi olan 12 avqust 1949-cu il tarixli Cenevrə Konvensiyalarının tələblərinə əsasən, silahlı münaqişələr zamanı itkin düşmüş şəxslər barədə onların ailələrinin məlumat almaq haqqı birmənalı şəkildə tanınır. Aksiya zamanı azərbaycanlı itkin ailələri bu hüquqlarına hörmətlə yanaşılmasını istəyiblər.
Xatırladaq ki, bundan əvvəl, avqustun 28-də "Qarabağ İtkin Ailələri" İctimai Birliyinin müraciətinə ilk dəfə BMT səviyyəsində reaksiya verilib, azərbaycanlı itkinlərin ailə üzvləri təşkilatda qəbul edilib, onlar Cenevrədə BMT-nin Məcburi Yoxaçıxmalar üzrə Komitəsinin (CED - Committee on Enforced Disappearances) Katibliyi ilə görüşüb