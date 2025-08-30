    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    Azərbaycanlı itkinlərin ailə üzvləri BMT-nin Cenevrədəki ofisinin qarşısında aksiya keçiriblər

    Digər
    • 30 avqust, 2025
    • 13:40
    Azərbaycanlı itkinlərin ailə üzvləri BMT-nin Cenevrədəki ofisinin qarşısında aksiya keçiriblər

    "Qarabağ İtkin Ailələri" İctimai Birliyi Cenevrədə BMT-nin Avropa ofisinin yerləşdiyi "Millətlər sarayı" meydanında aksiya keçirib. 

    "Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, 30 Avqust - Beynəlxalq İtkinlər Günündə "Sınıq stul" abidəsi qarşısında keçirilən aksiyada azərbaycanlı itkinlərin şəxsi əşyaları, sənədləri sərgilənib.

    Eyni zamanda, onların həyat hekayələrini izah edən, onların dili ilə insanlığa xitab edən şüarlardan ibarət orijinal kompozisiya təşkil edilib.

    Aksiyada "Mənim üçün zaman dayanıb, fərqində olan varmı?" ("My time stopped! Who noticed?"), "Dünyada heç bir şərf məni isidə bilməz" ("No scarf warms me"), "Mənim hekayəm başa çatmayıb" ("My story has no end"), "Sənədlər buradadır, həyat isə itib" ("Documents are here, life is missing"), "Yoxa çıxmaq üçün deyil, yaşamaq üçün doğulmuşdu" ("Born to live, not to disappear"), "Nə arzular yarımçıq qaldı" ("Countless dreams - all unfinished"), "Ümid bu zər daşları qədər kiçilib" ("Hope is as tiny as these dice"), "Reyhan, sevgilim... Ancaq sükutum sənə çatır" ("Reyhan, my love… only my silence reaches you?"), "Diplomlar, arzular... - əvəzində illərin səssizliyi" ("Diploma, dreams... but suddenly, the silence of ages") şüarları nümayiş olunub, müxtəlif təsirli mesajlarla insanlığa xitab edilib. 

    Aksiyada Cenevrə sakinləri müvafiq QR kod vasitəsilə itkinlər barədə ətraflı məlumatlarla tanış olub. Dinc aksiya zamanı insanlar azərbaycanlı itkin ailələrinə yaxınlaşaraq onlara təsəlli verməyə çalışıblar.

    Qeyd edək ki, Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü nəticəsində 3990 nəfər Azərbaycan vətəndaşının itkin düşüb, onlardan 6 nəfəri 2020-ci ildə 44 günlük müharibə zamanı itkin düşənlərdir. İtkinlər içərisində 71 nəfər uşaq, 284 nəfər qadın, 316 nəfər ahıl şəxs var. Beynəlxalq humanitar hüququn və onun əsas mənbəyi olan 12 avqust 1949-cu il tarixli Cenevrə Konvensiyalarının tələblərinə əsasən, silahlı münaqişələr zamanı itkin düşmüş şəxslər barədə onların ailələrinin məlumat almaq haqqı birmənalı şəkildə tanınır. Aksiya zamanı azərbaycanlı itkin ailələri bu hüquqlarına hörmətlə yanaşılmasını istəyiblər.

    Xatırladaq ki, bundan əvvəl, avqustun 28-də "Qarabağ İtkin Ailələri" İctimai Birliyinin müraciətinə ilk dəfə BMT səviyyəsində reaksiya verilib, azərbaycanlı itkinlərin ailə üzvləri təşkilatda qəbul edilib, onlar Cenevrədə BMT-nin Məcburi Yoxaçıxmalar üzrə Komitəsinin (CED - Committee on Enforced Disappearances) Katibliyi ilə görüşüb

    BMT   Cenevrə   azərbaycanlı itkinlər   Aksiya  
    Rus Versiası Rus Versiası
    В Женеве прошла акция членов семей пропавших без вести азербайджанцев
    İngilis Versiası İngilis Versiası
    Families of missing Azerbaijanis hold rally in Geneva

    Son xəbərlər

    14:43

    Naxçıvan-Bakı avtobus reyslərinin sayı 6-ya çatdırılıb

    İnfrastruktur
    14:22

    Bu günədək azad edilmiş ərazilərdə 28 kütləvi məzarlıq müəyyən olunub

    Daxili siyasət
    14:14

    Gəncədə avtoqəza olub, bir ailənin üç üzvü xəsarət alıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    14:09

    Yəmən husilərinin raketi İsrailə çatmadan Səudiyyə Ərəbistanında düşüb

    Digər ölkələr
    14:06
    Foto

    Dünya çempionatı: Azərbaycan cüdoçuları fərdi mübarizəni iki medalla başa vurublar

    Fərdi
    13:57

    Azərbaycanın Avropa İttifaqı ölkələri ilə ticarət dövriyyəsi 14% artıb

    Biznes
    13:56

    Ukrayna Ali Radasının deputatı qətlə yetirilib

    Digər ölkələr
    13:41

    Azərbaycan banklarında əhalinin əmanətləri 11 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    13:40
    Foto

    Azərbaycanlı itkinlərin ailə üzvləri BMT-nin Cenevrədəki ofisinin qarşısında aksiya keçiriblər

    Digər
    Bütün Xəbər Lenti