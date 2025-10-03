İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    Digər
    • 03 oktyabr, 2025
    • 17:57
    Azərbaycanda təkrarsığorta bazarı 1 % azalıb

    Bu ilin I yarısında Azərbaycanda təkrarsığorta haqları ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 1 % azalaraq 60 milyon manat təşkil edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankının yarım illik "Maliyyə Sabitliyi hesabatı"nda bildirilir.

    Məlumata görə, 6 aylıq təkrarsığorta haqlarının 6 %-i və yaxud 3,6 milyon manatı həyat, 94 %-i və yaxud 57 milyon manatı isə qeyri-həyat sığortasının payına düşüb.

    Həyat sığortası üzrə ötürülən təkrarsığorta haqları həyat sığorta üzrə yığılmış sığorta haqlarının 0,7 %-i, qeyri-həyat sığortası üzrə ötürülən təkrarsığorta haqları isə qeyri-həyat sığorta üzrə yığılmış sığorta haqlarının 16,6 %-i qədər olub.

    "Təkrarsığortaya ötürülən risklər əsasən yüksək kredit reytinqli xarici təkrarsığortaçılarda mitiqasiya olunub. Yanvar-iyun aylarında xarici təkrarsığortaçılara ötürülən təkrarsığorta haqları 35 milyon manat olub. 2023-cü ilin noyabr ayında qəbul edilmiş risklərin xarici təkrarsığortaçılarda sığortalanması qaydası təkrarsığorta haqlarının əsasən yüksək kredit reytinqli təkrarsığortaçılara ötürülməsinə təsir edib.

    Belə ki, xarici təkrarsığortaçılara ötürülən təkrarsığorta haqlarının 59 %-i və yaxud 20,7 milyon manatı I qrup ("AA-" kredit raytinqdən yüksək), 37 %-i və yaxud 13 milyon manatı II qrup ("A-" dan "A+" dək), 3 %-i və yaxud 1,2 milyon manatı III və IV qrup ("BB-" dan "BBB+" dək) xarici təkrarsığortaçılara ötürülüb. Xarici ölkələrə ötürülmüş təkrarsığorta haqlarının 40 %-i və yaxud 14 milyon manatı Böyük Britaniyanın, 20 %-i və yaxud 7 milyon manatı Almaniyanın, 8 %-i və yaxud 2,7 milyon manatı isə Fransanın payına düşüb", - deyə hesabatda qeyd olunub.

