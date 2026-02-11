İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu 76 %-ə yaxın artıb

    Digər
    • 11 fevral, 2026
    • 10:52
    Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu 76 %-ə yaxın artıb

    2026-cı ilin yanvar ayında əsas kapitala 1405,9 milyon manat məbləğində, yaxud əvvəlki ilin yanvar ayı ilə müqayisədə 75,6 faiz çox investisiya yönəldilmişdir. Neft-qaz sektoruna yönəldilmiş investisiyaların həcmi 78,3 faiz, qeyri neft-qaz sektoruna yönəldilmiş investisiyaların həcmi isə 73,9 faiz artmışdır. İstifadə olunmuş investisiyanın 758,6 milyon manatı və ya 54,0 faizi məhsul istehsalı sahələrinə, 551,0 milyon manatı (39,2 faizi) xidmət sahələrinə, 96,3 milyon manatı (6,8 faizi) isə yaşayış evlərinin tikintisinə sərf olunmuşdur. Əsas kapitala yönəldilmiş investisiyaların 1004,0 milyon manatını və ya 71,4 faizini daxili investisiyalar təşkil etmişdir. Əsas kapitala yönəldilmiş investisiyaların 577,2 milyon manatı və ya 41,1 faizi bilavasitə tikinti-quraşdırma işlərinin yerinə yetirilməsinə sərf olunmuşdur.

    Son xəbərlər

    10:56

    Azərbaycan-ABŞ Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyası əməkdaşlığın konkret mexanizmlərini müəyyən edən çərçivə sənədidir - RƏY

    Xarici siyasət
    10:53

    Azərbaycanda orta aylıq əmək haqqı 9 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    10:53

    Azərbaycanda sənaye istehsalı 3 %-ə yaxın artıb

    Sənaye
    10:52
    Video

    İlham Əliyevin sosial media səhifələrində ABŞ Vitse-prezidenti ilə görüşünə dair video paylaşılıb

    Xarici siyasət
    10:52

    Nəriman Axundzadə daha əvvəl Azərbaycanda oynamış qapıçının komanda yoldaşı olacaq

    Futbol
    10:52

    Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu 76 %-ə yaxın artıb

    Digər
    10:51

    Azərbaycanda ötən ay orta illik inflyasiya 6 %-ə yaxın olub

    Digər
    10:50

    Xarkovda PUA hücumları nəticəsində uşaqlar da daxil olmaqla dörd nəfər ölüb

    Region
    10:46

    "InvestAZ"dan dünya maliyyə bazarları ilə bağlı həftəlik analiz

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti