ABŞ senatoru Stiv Deyns Trampdan əvvəl Çinə gedəcək nümayəndə heyətinə rəhbərlik edəcək
Digər
- 24 aprel, 2026
- 07:45
ABŞ-də Respublikaçı senator Stiv Deyns gələn həftə Çinə səfər edəcək ikipartiyalı Konqres nümayəndə heyətinə rəhbərlik edəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "South China Morning Post" qəzeti mənbələrə istinadən yazıb.
Nəşrin məlumatına görə, nümayəndə heyəti beş nəfərdən ibarət olacaq. Səfər mayın 1-də başlayacaq, Şanxay və Pekinə səfərləri əhatə edəcək.
Səfərin ABŞ Prezidenti Donald Trampın Çinə planlaşdırılan gedişi ərəfəsində baş tutması planlaşdırılır. Onun 14-15 may tarixlərində Pekinə getməsi və orada Çin Xalq Respublikasının Sədri Si Cinpinlə danışıqlar aparması gözlənilir.
Son xəbərlər
20:50
Yunanıstan və Azərbaycan təhsil sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblərXarici siyasət
20:42
Türkiyə XİN: Cənubi Qafqazda yaranan sülh bəzi qüvvələrə verilən güclü bir cavabdırRegion
20:36
Aİ İrana qarşı sanksiyaların yumşaldılması üçün əsas görmürDigər ölkələr
20:34
Azərbaycanın qadın güləşçisi Jalə Əliyeva Avropa çempionatında bürünc medal qazanıbFərdi
20:26
"Real"ın futbolçusu Dani Seballos baş məşqçi ilə münaqişə yaşadığı üçün heyətdən kənarlaşdırılıbFutbol
20:25
CNN: Tramp Uitkoff və Kuşneri İranla danışıqlar üçün Pakistana göndərirDigər ölkələr
20:20
Azərbaycan və Lüksemburq Xarici İşlər nazirlikləri arasında siyasi məsləhətləşmələr olubXarici siyasət
20:20
Avropa liderləri Mertsin Ukraynanın Aİ-yə "aralıq inteqrasiyası"ı təklifini dəstəkləyibDigər ölkələr
20:12