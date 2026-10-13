İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    Gürcüstan ABŞ-nin dəstəyi ilə Rusiya sərhədində yeni keçid məntəqəsi açıb

    Region
    • 13 oktyabr, 2026
    • 12:10
    Gürcüstan ABŞ-nin dəstəyi ilə Rusiya sərhədində yeni keçid məntəqəsi açıb

    Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyi Rusiya ilə sərhəddə, Raça bölgəsində ABŞ-nin dəstəyi ilə inşa edilmiş "Mamisоni" adlı yeni sərhəd-keçid məntəqəsini istifadəyə verib.

    "Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, dəniz səviyyəsindən 1 800 metr yüksəklikdə yerləşən məntəqə ABŞ Avropa Komandanlığının, ABŞ Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin və Regional Təhlükəsizlik Ofisinin dəstəyi ilə tikilib.

    Bildirilib ki, bina müasir avadanlıqlarla təchiz olunub, infrastruktur isə bölgənin mürəkkəb iqlim şəraiti nəzərə alınmaqla qurulub.

    Açılış mərasimində Gürcüstanın daxili işlər naziri Sulxan Tamazaşvili və ABŞ-nin Gürcüstandakı müvəqqəti işlər vəkili Kortni Ostrian iştirak ediblər.

    Gürcüstan ABŞ-nin dəstəyi ilə Rusiya sərhədində yeni keçid məntəqəsi açıb
    Gürcüstan ABŞ-nin dəstəyi ilə Rusiya sərhədində yeni keçid məntəqəsi açıb
    Gürcüstan ABŞ-nin dəstəyi ilə Rusiya sərhədində yeni keçid məntəqəsi açıb
    Gürcüstan ABŞ-nin dəstəyi ilə Rusiya sərhədində yeni keçid məntəqəsi açıb
    Gürcüstan ABŞ-nin dəstəyi ilə Rusiya sərhədində yeni keçid məntəqəsi açıb
    Gürcüstan ABŞ-nin dəstəyi ilə Rusiya sərhədində yeni keçid məntəqəsi açıb
    Gürcüstan ABŞ-nin dəstəyi ilə Rusiya sərhədində yeni keçid məntəqəsi açıb
    Gürcüstan ABŞ-nin dəstəyi ilə Rusiya sərhədində yeni keçid məntəqəsi açıb
    Sərhəd-keçid məntəqələri Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) Gürcüstan Rusiya Federasiyası
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    01:51
    Britaniya hərbi peyklərin idarə olunmasında ABŞ-dən asılılıqdan ehtiyat edir
    Digər ölkələr
    01:17
    UEFA Konfrans Liqası: Liqa mərhələsinin I turunun oyunları baş tutub
    Futbol
    01:14
    UEFA Avropa Liqasında II turunun oyunları keçirilib
    Futbol
    00:38
    Azərbaycan 2030-cu ildə icmal büdcənin kəsirini 260 milyon dollara endirəcək
    Maliyyə
    00:30
    Azərbaycan iqtisadiyyatına yaxın 4 ildə mümkün investisiya qoyuluşunun məbləği elan edilib
    Maliyyə
    00:25
    Azərbaycan gələn il xarici dövlət borcunun ödənilməsinə 1,4 milyard manatdan çox pul xərcləyəcək
    Maliyyə
    00:18
    Azərbaycan yaxın 4 ildə Qarabağ və Şərqi Zəngəzura 13,2 milyard manat xərcləyəcək
    Maliyyə
    00:04
    Azərbaycanın 2027-ci il üçün büdcəsi ilkin variantla müqayisədə dəyişdirilib
    Maliyyə
    23:54
    Azərbaycan XİN: AQEM-in VII Zirvə Görüşü regional dialoqun inkişaf etdirilməsində mühüm mərhələdir
    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti