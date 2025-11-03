BŞTİ: Texniki və humanitar fənlər liseyinə direktor təyin edilib, tədris prosesi normal qaydada davam edir
Digər
- 03 noyabr, 2025
- 15:08
Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyin direktorunun müvafiq əmrinə əsasən, 147 nömrəli Texniki və humanitar fənlər liseyinin direktoru vəzifəsinə Şahmirova Kəmalə Bayram qızı təyin edilib.
Bu barədə "Report"un sorğusuna Bakı Şəhər Təhsil İdarəsindən (BŞTİ) məlumat verilib.
Bildirilib ki, təhsil müəssisəsində tədris prosesi normal qaydada davam edir.
Qeyd edək ki, sosial şəbəkələrdə Bakı şəhəri 147 saylı məktəb liseydə kütləvi narazılıq səbəbindən müəllimlərin dərsə girməməsi bildirilib.
Narazılığa səbəb kimi Sumqayıtda yerləşən 32 saylı məktəbin direktorunun gözlənilmədən 147 saylı məktəbə direktor kimi elan olunmasıdır.
Son xəbərlər
15:24
Rəy
Paşinyan iki qüvvəni zəiflədir – II Qareginin yaya çıxması çətinləşir - ŞƏRHAnalitika
15:18
Böyük Britaniya Ukraynaya əlavə raketlər veribDigər ölkələr
15:16
Kasım-Jomart Tokayev Qazaxıstanın Azərbaycandakı səfirini təltif edibXarici siyasət
15:11
Foto
BƏƏ şirkəti "Cənub Qaz Dəhlizi"ndə pay əldə edib - YENİLƏNİBBiznes
15:10
Elariz Məmmədoğlunun dələduzluqda təqsirləndirilən kürəkəninə hökm oxunubHadisə
15:08
BŞTİ: Texniki və humanitar fənlər liseyinə direktor təyin edilib, tədris prosesi normal qaydada davam edirDigər
15:08
Rusiya və Çin bir sıra sənədlər imzalayıbRegion
15:01
Qusarda kənd sakinlərindən hədə-qorxu yolu ilə rüşvət almaqda təqsirləndirilən vəzifəli şəxs həbs edilibHadisə
15:00