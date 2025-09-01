    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu

    • 01 sentyabr, 2025
    • 18:02
    Zelenski Umerova HHM-lərin alınması ilə bağlı tapşırıq verib

    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski istilik mövsümünə hazırlığa həsr olunmuş Ali Baş Komandanın Qərargahının iclasını keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Zelenski teleqram kanalında yazıb.

    "Ukrayna Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının katibi Rüstem Umerova məmurları, vilayət administrasiyalarını, enerji şirkətlərini əlavə kiçik və ortamənzilli Hava Hücumundan Müdafiə (HHM) sistemlərinin alınması üçün koordinasiya etməyi, həmçinin dron istehsalçılarına maliyyələşdirməni artırmağı tapşırdım. Prioritet - "Shahed"in vurulmasıdır", - o qeyd edib.

    Bundan əlavə, Ukrayna prezidenti bildirib ki, yaydan etibarən enerji sektorlarının qışa hazırlığı davam edir.

    "Qarşıya qoyulan tapşırıqları tam yerinə yetirən hər kəsə minnətdaram. Bütün təhdidləri nəzərə alaraq hazırlıq qrafikini qabaqlayıcı şəkildə yerinə yetirmək vacibdir", - o vurğulayıb.

