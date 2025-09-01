Зеленский дал поручение Умерову по координации закупок ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, посвященное подготовке к отопительному сезону.

Как сообщает Report, об этом написал Зеленский в телеграм-канале.

"Поручил секретарю СНБО Рустему Умерову скоординировать чиновников, областные администрации, энергокомпании для закупки дополнительных систем ПВО меньшей и средней дальности, а также увеличить финансирование для производителей дронов. Приоритет - сбивание "шахедов". Отчитываться о поставках еженедельно", - написал он.

Также участники Ставки обсудили защиту сетей и энергообъектов в прифронтовых и приграничных громадах, резервное обеспечение.

Кроме того, президент сообщил, что с лета продолжается подготовка секторов энергетики к зиме.

"Благодарен всем, кто задействован и полностью выполняет поставленные задачи. Важно опережать график подготовки, учитывая все угрозы", - подчеркнул он.

Во время Ставки были доклады по добыче, поставке энергоресурсов, генерации электричества.

Зеленский сообщил, что есть важные результаты у команд "Нафтогаза" и "Укрэнерго", утверждены дальнейшие меры для закупки необходимых объемов газа.

"Был также значительный компонент по Воздушным силам. Ускоряем поставки дополнительных систем ПВО для защиты от ракет. Рассчитываем на максимальную активность украинских дипломатов в соответствующих контактах с партнерами", - отметил президент.

Он анонсировал технологическую Ставку с участием производителей украинских ракет, ключевых типов дронов и инструментария ПВО.

"Увеличим производство наших средств поражения. Качество украинских дипстрайков должно ощутимо возрасти", - резюмировал глава государства.