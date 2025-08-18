Haqqımızda

Zelenski Putin və Trampla görüşdə ərazi məsələlərini müzakirə etməyə hazırdır

Zelenski Putin və Trampla görüşdə ərazi məsələlərini müzakirə etməyə hazırdır Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ABŞ və Rusiyadan olan həmkarları Donald Tramp və Vladimir Putinlə üçtərəfli görüşdə ərazi məsələlərini müzakirə etməyə hazır olduğunu açıqlayıb.
Digər ölkələr
18 avqust 2025 23:49
Zelenski Putin və Trampla görüşdə ərazi məsələlərini müzakirə etməyə hazırdır

Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ABŞ və Rusiyadan olan həmkarları Donald Tramp və Vladimir Putinlə üçtərəfli görüşdə ərazi məsələlərini müzakirə etməyə hazır olduğunu açıqlayıb.

"Report" xəbər verir ki, bunu o, Ağ Evin Şərq otağında ABŞ Prezidenti və Avropa liderləri ilə görüşdə deyib.

Zelenski həmçinin Trampla danışıqları çox yaxşı adlandırıb və bildirib ki, ABŞ Ukraynaya təhlükəsizlik zəmanəti verməyə hazır olduğuna dair siqnallar verir.

"Biz çox həssas məsələləri müzakirə etdik. Bunlardan birincisi təhlükəsizlik təminatlarıdır və biz çox şadıq, cənab prezident (Tramp müraciət edərək - red.), bütün liderlər buradadır və Ukraynada təhlükəsizlik ABŞ-dən, sizdən, bizimlə, ürəyimizdə olan liderlərdən asılıdır", - Ukrayna lideri qeyd edib.

Zelenski vurğulayıb ki, bu görüşdə iştirak edənlərin hamısını bir məqsəd birləşdirib.

"Bir çox ölkələr Ukraynanın tərəfindədir. Biz hamımız bu müharibəni dayandırmaq istəyirik. Rusiyanı dayandırın. Uşaqların ailələrinə qaytarılması da vacibdir. Ümid edirik ki, bütün bu məsələlərə həll tapacağıq", - Zelenski deyib.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Зеленский выразил готовность обсудить территориальный вопрос на встрече с Путином и Трампом

Eksklüziv xəbərlər

Bu ilin yeddi ayında İİV-ə yoluxanların sayı məlum olub - RƏSMİ
Bu ilin yeddi ayında İİV-ə yoluxanların sayı məlum olub - RƏSMİ
14 avqust 2025 10:38
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
8 avqust 2025 15:49
“Moody's”: Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır
“Moody's”: "Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır"
8 avqust 2025 14:16
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
8 avqust 2025 10:39
Sumqayıtda yaşıl hidrogen istehsalı planlaşdırılır
Sumqayıtda "yaşıl hidrogen" istehsalı planlaşdırılır
7 avqust 2025 14:18
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi "yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər"
6 avqust 2025 19:45
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər"
6 avqust 2025 18:34
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır"
6 avqust 2025 18:06
Rumıniya Xəzər regionundan ildə 9 milyard kubmetrə qədər LNG ala bilər
Rumıniya Xəzər regionundan ildə 9 milyard kubmetrə qədər LNG ala bilər
6 avqust 2025 17:29
Rumıniyalı nazir: Azərbaycan Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında strateji tərəfdaşdır – MÜSAHİBƏ
Rumıniyalı nazir: "Azərbaycan Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında strateji tərəfdaşdır" – MÜSAHİBƏ
6 avqust 2025 15:19

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi