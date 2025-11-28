İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Zelenski nazirlərin "çağırışlara uyğunluğu"nu yoxlamağı tapşırıb

    Digər ölkələr
    • 28 noyabr, 2025
    • 22:00
    Zelenski nazirlərin çağırışlara uyğunluğunu yoxlamağı tapşırıb

    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski hazırkı nazirlərin "çağırışlara uyğunluğu"nu qiymətləndirməyi tapşırıb.

    "Report"un məlumatına görə, Zelenski bu barədə "Telegram" kanalındakı axşam müraciətində danışıb.

    "Hazırkı nazirlər elə qiymətləndirilməlidir ki, tam aydın nəticə çıxarılsın – mövcud məmurlar həm bu qışın, həm də bu müharibənin çağırışlarına cavab verirlərmi", – deyə Ukrayna lideri bildirib.

    Bundan əlavə, o, energetika və ədliyyə naziri vəzifələrinə namizədləri, həmçinin 2026-cı il dövlət büdcəsinin qəbulunu gözlədiyini vurğulayıb.

    Daha əvvəl Zelenski Ukrayna Prezident Administrasiyasının rəhbəri Andrey Yermakın istefasını qəbul edib. Bununla yanaşı, Ukrayna Prezidenti öz administrasiyasının tam yenilənəcəyini elan edib. O, noyabrın 29-da PA-ya rəhbərlik edə biləcək şəxslərlə məsləhətləşmələr aparacağını bildirib.

    Volodimir Zelenski məmur cağırış
    Зеленский поручил проверить министров на "соответствие вызовам"

    Son xəbərlər

    22:31

    London və Brüssel Britaniyanın SAFE müdafiə proqramına qoşulması barədə razılığa gələ bilməyib

    Digər ölkələr
    22:16
    Video

    KİV: Rusiyada raket bazasında partlayış baş verib

    Region
    22:05
    Foto

    Naxçıvanda "Məktəblərdə Futbol Dərsi" layihəsinə start verilib

    Futbol
    22:00

    Zelenski nazirlərin "çağırışlara uyğunluğu"nu yoxlamağı tapşırıb

    Digər ölkələr
    21:48

    Azərbaycan boksçusu Avropa çempionatında finala yüksəlib

    Fərdi
    21:42

    DPA: Bundestaq Ukraynaya rekord məbləğdə yardım nəzərdə tutan 2026-cı ilin büdcəsini təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    21:26

    Kurban Berdıyev: "Neftçi"nin haqqını vermək lazımdır"

    Futbol
    21:24

    Goranboyda 17 yaşlı qızın nişan mərasiminin qarşısı alınıb

    Hadisə
    21:20

    "Neftçi"nin məşqçisi: "Turan Tovuz" səfərinə qələbə üçün yollanmışdıq"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti