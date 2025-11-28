Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Зеленский поручил проверить министров на "соответствие вызовам"

    • 28 ноября, 2025
    • 21:45
    Президент Украины Владимир Зеленский поручил оценить действующих министров на "соответствие вызовам".

    Как передает Report, об этом он рассказал в вечернем обращении в своем Telegram-канале.

    "Действующих министров нужно оценить так, чтобы сделать совершенно четкие выводы, соответствуют ли действующие чиновники вызовам и этой зимы, и этой войны", - заявил украинский лидер.

    Помимо этого он добавил, что ожидает кандидатуры на должности министров энергетики и юстиции, а также принятия государственного бюджета на 2026 год.

    Ранее Зеленский принял отставку главы Офиса президента (ОП) Украины Андрея Ермака. Вместе с тем украинский президент анонсировал полную перезагрузку своего Офиса. Он сообщил, что уже 29 ноября проведет консультации с теми, кто может возглавить ОП.

    Zelenski nazirlərin "çağırışlara uyğunluğu"nu yoxlamağı tapşırıb

