Зеленский поручил проверить министров на "соответствие вызовам"

Президент Украины Владимир Зеленский поручил оценить действующих министров на "соответствие вызовам".

Как передает Report, об этом он рассказал в вечернем обращении в своем Telegram-канале.

"Действующих министров нужно оценить так, чтобы сделать совершенно четкие выводы, соответствуют ли действующие чиновники вызовам и этой зимы, и этой войны", - заявил украинский лидер.

Помимо этого он добавил, что ожидает кандидатуры на должности министров энергетики и юстиции, а также принятия государственного бюджета на 2026 год.

Ранее Зеленский принял отставку главы Офиса президента (ОП) Украины Андрея Ермака. Вместе с тем украинский президент анонсировал полную перезагрузку своего Офиса. Он сообщил, что уже 29 ноября проведет консультации с теми, кто может возглавить ОП.